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    首頁　>　臺中市

    長輩通過如賽跑！ 中市議員要求25米道路須設小綠人

    市議員陳政顯表示，台中市有多條道路超過25米，但因未設小綠人，行人往往走到一半就紅燈，只能用跑的。（陳政顯提供）

    市議員陳政顯表示，台中市有多條道路超過25米，但因未設小綠人，行人往往走到一半就紅燈，只能用跑的。（陳政顯提供）

    2021/08/11 16:19

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市議員陳政顯今天在市議會質詢表示，台中市民要過馬路險象環生，因為很多道路未設行人穿越讀秒器（小綠人），造成行人走到一半就必須用跑的，很多長輩因為不知道要轉紅燈，走到一半就變成紅燈，被車輛按喇叭嚇都嚇死，要求交通局至少要在25米道路設小綠人的交通號誌，讓行人安心過馬路；另外，陳政顯更批很多民眾收到左轉專用道不能直行的裁罰單，要求標線劃設的合理性且應該要調整。

    交通局長葉昭甫表示，在主要幹道如25米以上設置行人號誌燈部分，交通局將納入後續評估辦理，至於道路名牌、號誌及標線不清楚部分，交通局將持續巡查有無損毀或褪色狀況，一經查獲將即時更換。

    市議員陳政顯今天在市議會交通地政業務質詢時表示，曾經看過路人因要快速通過馬路不慎跌倒的狀況，還有年長者通過道路要賽跑式的快走。

    他強調，已多次建議道路寬度超過25米設置小綠人的行人穿越讀秒顯示裝置，並放大秒數字級，提醒用路人斟酌通行時間是否足夠完全通過車道，若遇超過50米的道路，因考量整體交通通暢無法有太長的通行時間，建議評估增設路中暫停區，讓過路人有足夠通行的相關設備，但是交通局一直不做，「好官我自為之」。

    另外，陳政顯更表示，有很多民眾收到左轉專用道不能直行的裁罰單，許多不熟路況的駕駛人，根本不知道不是行駛在直行車道，直到路口竟有左轉標示，直行通過後竟已違規，常常是接到裁罰單還滿頭霧水，甚至不知道已經違反交通處罰條例的規定，這些都是道路標誌標線指示無法提醒用路人注意違規。

    陳政顯不滿的表示，無法認同這種搶錢罰單的狀況，呼籲交通局全面檢視全市的交通標誌標線，評估增設可直行與左轉並用的指示標線，調整符合實際需求的交通指示，真正讓台中市的道路好走好安全。

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