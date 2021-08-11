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    台中彭城堂再度獲選必比登 疫情期間老闆忙開發20多道新菜

    台中太平彭城堂台菜餐廳連續第2年入選米其林必比登，店裡的擺設充滿古早台灣味。（記者陳建志攝）

    台中太平彭城堂台菜餐廳連續第2年入選米其林必比登，店裡的擺設充滿古早台灣味。（記者陳建志攝）

    2021/08/11 13:41

    〔記者陳建志／台中報導〕米其林必比登今天公布今年入選名單，台中太平彭城堂台菜餐廳連續第2年入選，老闆劉俊宏接到朋友恭喜的電話才知道，謙虛說是：「僥倖」，將會秉持一直以來的態度，讓顧客吃到健康、美味的料理，尤其在疫情下讓他更豁達的說：「平安就好！」因至今還沒開放內用，強調疫情期間開發了20多道新菜，希望8月下旬重新開放內用讓大家吃到不一樣的菜色。

    今天公布的必比登，太平區彭城堂是原台中縣區少數入選的餐廳，老闆劉俊宏年輕時學上海菜起家，拿手料理是上海菜和川菜，14年前回到家鄉太平創業時，考量顧客的口味恐難接受，決定開起台菜餐廳，並將台菜融入上海菜，造就了獨特的口味。

    因為店裡超過9成的菜單都是自己開發，讓台菜有了新生命，包括雞仔豬肚鱉、刈包、麻油蛋松阪豬、果香排骨、菜尾鴨、西魯肉都是讓人垂涎三尺的美味佳餚，尤其每人只要20元，就可無限量續碗豬油拌飯、黑糖剉冰，更是大受饕客歡迎。

    除了菜色吸引人，老闆劉俊宏從高中開始就喜歡收集台灣古早味的文物，包括大同寶寶、木櫃、獅頭、老招牌全都成為餐廳最特別的裝飾品，讓饕客走進餐廳除了吃古早味，更彷彿乘著時光機回到古早台灣。

    對於能再度入選米其林必比登，劉俊宏說完全不知道評審「秘密客」何時來店裡吃飯，能入選當然高興，但會秉持一直以來的態度，讓顧客吃到健康、美味的料理。

    台中太平彭城堂連續第2年入選米其林必比登，店內的刈包是受歡迎的招牌菜。（記者陳建志翻攝）

    台中太平彭城堂連續第2年入選米其林必比登，店內的刈包是受歡迎的招牌菜。（記者陳建志翻攝）

    台中太平彭城堂連續第2年入選米其林必比登，店內的雞仔豬肚鱉是招牌菜。（記者陳建志翻攝）

    台中太平彭城堂連續第2年入選米其林必比登，店內的雞仔豬肚鱉是招牌菜。（記者陳建志翻攝）

    台中太平彭城堂連續第2年入選米其林必比登，店內20元就可吃到無限量的豬油拌飯、黑糖剉冰。（記者陳建志攝）

    台中太平彭城堂連續第2年入選米其林必比登，店內20元就可吃到無限量的豬油拌飯、黑糖剉冰。（記者陳建志攝）

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