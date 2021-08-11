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    首頁　>　臺中市

    中市準備好迎接五倍券了嗎？ 議員批市府慢半拍

    市議員蕭隆澤（左起）、邱素貞、陳淑華、謝明源批中市配合中央的五倍券慢半拍。（記者蘇金鳳攝）

    市議員蕭隆澤（左起）、邱素貞、陳淑華、謝明源批中市配合中央的五倍券慢半拍。（記者蘇金鳳攝）

    2021/08/11 13:34

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕疫情重挫國內經濟，政府日前宣布將發行五倍振興券，台中市有何因應之道？民進黨市議員陳淑華、謝明源、邱素貞、蕭隆澤今天痛批台中市慢半拍，高雄及台南各推六倍券及加倍券，但台中市所提的振興大補帖內容空洞且是既定政策，顯示台中市根本沒有準備。

    副市長陳子敬表示，內部有在研究，但是中央的五倍券因為民間有希望發現金的聲音，是否會發放尚未決定，但是中市府內部正在研究中。

    市議員陳淑華、謝明源、邱素貞、蕭隆澤今天在市議會交通地政業務質詢指出，觀光旅遊局推出的創新體驗遊程，進度竟還在盤點階段，預估成果吸引8000名遊客參與，收益4000萬元，算一算每位市民不到15元，這算什麼效益？

    陳淑華不滿的說，觀光產業數位行銷培訓課程、旅宿業數位健檢計畫，都是偏向長遠性的輔導政策，根本稱不上是振興觀光。以逢甲商圈為例，在疫情期間觀光客無法前往，不僅餐飲業者撐不下去，連帶周邊的旅宿業也十分蕭條。市府應當把握五倍券商機，吸引外縣市遊客前往台中，創造經濟效益。

    陳淑華認為，台中市的所謂大補帖只是「空嘴哺舌」，內容空洞，缺少具體紓困措施。高雄市推出高雄券，加碼1000元，五倍券提高為六倍；台南市也推出要把五倍券再放大2倍。

    她痛批台中市只有空泛的口號，包裝一些無感的數字，宣稱可以怎樣怎樣，宣稱可以創造多少數字，都好到大財團、百貨量販，民眾實際上無法感受，基層的旅宿、餐飲無法受益。

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