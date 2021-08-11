議員質疑利用官網宣傳個人粉專 批中市地政局長濫用市府資源

市議員王立任、張玉嬿批中市地政局長吳存金濫用市府資源在官網經營個人臉書粉專「金好姨」。（記者蘇金鳳攝）

2021/08/11 13:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市議員王立任、張玉嬿今天在市議會踢爆地政局長吳存金濫用市府資源，在地政局官網宣傳個人臉書粉專，製造個人英雄形象，要求市府檢討；副市長陳子敬表示，官網應該要以宣傳市政為主，也可以活潑一點，但不宜私用。

地政局長吳存金表示，因為地政業務很艱澀難懂，因為才會在官網設個人臉書粉專，而且採取較活潑方式吸引民眾，但都非私用，全部都是推廣地政業務。

中市議員王立任、張玉嬿在今（11日）交通地政委員會中，質疑地政局長吳存金濫用市府官網置入性行銷個人臉書，臉書內許多留言都來自於局處同仁，企圖營造個人英雄主義，因此要求市政府檢討市政網路資源的運用。

王立任議員指出，吳存金為了經營個人臉書粉專「金好姨」而利用市府官網來置入性行銷。從地政局官網、地政局官方臉書、甚至連查詢地政資訊的「158空間資訊網」都可以看到地政局長個人臉書粉專連結，尤其全台中市29個局處沒有其他首長這樣做，明顯就是公器私用，濫用納稅人的錢來宣傳自己，應該立即檢討往後市政府網站的運用。

王立任表示，另外該臉書粉專內的貼文幾乎都是活動照片或是節慶祝賀，並無任何有關地政業務資訊，尤其幾乎所有貼文下方的留言竟然都是副局長、多位科長、地政事務所主任、甚至基層公務人員等等，合理懷疑地政局長專搞個人崇拜、職場小圈圈，企圖營造馬屁文化，對市府團隊及基層公務員是一大傷害。

王立任、張玉嬿要求副市長立刻檢討透過個人粉專宣傳業務的政策，以避免公器私用及濫用納稅人的血汗錢。

市議員王立任、張玉嬿批中市地政局長吳存金濫用市府資源在官網宣傳個人臉書粉專「金好姨」。（王立任堤供）

市議員王立任、張玉嬿批中市地政局長吳存金濫用市府資源在官網宣傳個人臉書粉專「金好姨」。（王立任堤供）

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