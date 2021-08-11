議員質疑利用官網宣傳個人粉專 批中市地政局長濫用市府資源
〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市議員王立任、張玉嬿今天在市議會踢爆地政局長吳存金濫用市府資源，在地政局官網宣傳個人臉書粉專，製造個人英雄形象，要求市府檢討；副市長陳子敬表示，官網應該要以宣傳市政為主，也可以活潑一點，但不宜私用。
地政局長吳存金表示，因為地政業務很艱澀難懂，因為才會在官網設個人臉書粉專，而且採取較活潑方式吸引民眾，但都非私用，全部都是推廣地政業務。
中市議員王立任、張玉嬿在今（11日）交通地政委員會中，質疑地政局長吳存金濫用市府官網置入性行銷個人臉書，臉書內許多留言都來自於局處同仁，企圖營造個人英雄主義，因此要求市政府檢討市政網路資源的運用。
王立任議員指出，吳存金為了經營個人臉書粉專「金好姨」而利用市府官網來置入性行銷。從地政局官網、地政局官方臉書、甚至連查詢地政資訊的「158空間資訊網」都可以看到地政局長個人臉書粉專連結，尤其全台中市29個局處沒有其他首長這樣做，明顯就是公器私用，濫用納稅人的錢來宣傳自己，應該立即檢討往後市政府網站的運用。
王立任表示，另外該臉書粉專內的貼文幾乎都是活動照片或是節慶祝賀，並無任何有關地政業務資訊，尤其幾乎所有貼文下方的留言竟然都是副局長、多位科長、地政事務所主任、甚至基層公務人員等等，合理懷疑地政局長專搞個人崇拜、職場小圈圈，企圖營造馬屁文化，對市府團隊及基層公務員是一大傷害。
王立任、張玉嬿要求副市長立刻檢討透過個人粉專宣傳業務的政策，以避免公器私用及濫用納稅人的血汗錢。