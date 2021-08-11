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    有豐年祭的fu！ 台中原民餐廳列必比登

    台中市咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳入列今年必比登。（圖由業者提供）

    台中市咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳入列今年必比登。（圖由業者提供）

    2021/08/11 13:08

    〔記者許國楨／台中報導〕米其林今公布最新必比登名單，台中市咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳入列，主要提供香氣迷人的炭烤菜色，食材則多來自部落耕種或親採野菜，加上還會有原住民歌手即興演出，讓店內的用餐氣氛輕鬆又隨興，得知被米其林認證，老闆說，驚訝又驚喜，會維持這樣的氛圍，繼續用心做出好料理。

    這家位在西區五權西四街美術館前綠園道上的原住民餐廳，外觀以漂流木設計傳達自然與人文合一的訊息，主要是原住民傳統料理與創意餐點的結合，食材來自台東部落耕種的新鮮野菜及蔬果，部分美食也是從部落宅急便運送到餐廳限量供應，加上老闆「金明」是排灣族人，營造出輕鬆又自在的用餐氛圍。

    前職棒球星，目前是台中市成棒隊教練的鄭達鴻，本身也是阿美族的他說，在中部很少吃到原住民的餐點，來到這裡用餐可以吃到部落的山產或海產的味道，且老闆本身也彈得一手好吉他常即興演出，信手拈來的幾首歌更是畫龍點睛，常吸引客人一起共鳴合唱，真的很有部落豐年祭的fu。

    「金明」說，獲得肯定真的很驚訝也很驚喜，開店秉持原住民熱情的用意，就是希望讓客人來此能拋開煩惱，感受輕鬆的氣氛用餐，而菜色也是像在部落一樣，有什麼就煮什麼，隨興並創意搭配食材，會維持這樣的氛圍，繼續用心做出好料理。

    店內主要提供香氣迷人的炭烤菜色，食材則多來自部落耕種或親採野菜的創意料理。（圖由業者提供）

    店內主要提供香氣迷人的炭烤菜色，食材則多來自部落耕種或親採野菜的創意料理。（圖由業者提供）

    店內主要提供香氣迷人的炭烤菜色，食材則多來自部落耕種或親採野菜的創意料理。（圖由業者提供）

    店內主要提供香氣迷人的炭烤菜色，食材則多來自部落耕種或親採野菜的創意料理。（圖由業者提供）

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