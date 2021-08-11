議員批盧秀燕米其林推廣0預算 必比登公佈前夕上演美食秀「收割」

必比登公佈前夕直播吃客美食秀，議員批盧秀燕「超完美收割」。（記者蘇孟娟攝）

2021/08/11 13:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕米其林必比登名單今公布，台中市議員蔡耀頡今在議會業務質詢指出，1年來盧市府對於米其林的推廣預算編列是0元，台中市長盧秀燕卻在必比登公佈前夕上演美食秀，號稱要為台中市推廣美食，蔡耀頡批她攬功，「超完美收割」，米其林蹭好蹭滿；盧秀燕除恭喜所有入選店家外，強調，台中各地美食都很好吃，不等中央振興券發放，市府率先開始推動美食經濟，歡迎全台民眾來台中品嘗美食。

蔡耀頡指出，台灣是美食王國，根據交通部觀光局的調查，國際觀光客評選台灣最值得觀光旅遊的原因首推美食；2019年台北成為台灣首度被列入米其林評鑑的城市，前台中市長、前交通部長林佳龍上任後，請交通部觀光局力邀米其林納入台中，台中市的美食去年也被看見。

但蔡耀頡指出，台中美食好不容易可循米其林的國際知名度被看見，台中市府有哪一筆預算對米其林推廣有幫助，為對米其林做了什麼貢獻。

他指出，市府推廣米其林美食相關預算竟編列0元，盧市長只會攬功一流，之前號稱自己擔任立委時就已爭取促成，又只在必比登公佈前夕上演美食秀，「準時收割」，批她蹭過頭、收割，促觀旅局多為台中美食推廣做點貢獻。

觀旅局長韓育琪強調會加強多元行銷台中市。

盧秀燕則在必比登推介名單公佈後強調，台中今年共有33家入榜，恭喜所有入選店家，台中各地美食都很好吃，不等中央振興券發放，市府率先開始推動美食經濟，歡迎全台民眾來台中品嘗美食。

她還說，台中有2萬多家餐飲業，獲選的33家都是萬中選一，相當不簡單，不只獲選店家的料理好吃，台中其他餐飲業的美食也都很好吃，她還打趣地稱呼自己為「盧比登」，若民眾對美食有興趣可以問她，她可以介紹台中好吃的料理，歡迎來台中享美食。

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