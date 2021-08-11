疫情重創台中觀光 45家旅宿業1635人放無薪假

疫情重創觀光業重創，市議員邱素貞（左二）、陳淑華（右二）、謝明源（右）、蕭隆澤（左）要求市府要協助。（記者蘇金鳳攝）

2021/08/11 12:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕疫情重創觀光產業，市議員邱素貞、陳淑華、謝明源與蕭隆澤今天在市議會質詢指出，觀光產業受創嚴重，要求觀旅局積極協助紓困，在「後疫情時代」進行智慧轉型，以提升觀光品質，增加旅客來台中旅遊消費，避免淪為觀光「慘」業！

觀旅局長韓育琪表示，台中市有516家旅宿業，已向觀旅局申請暫停營業計16家，另經觀旅局電話及實地訪查計61家（旅館28家、民宿33家）自主停業，合計暫停營業77家。此外，旅宿業申請無薪假（勞雇協商減少工時），經洽勞工局，目前完成通報並執行中有45家，受影響員工共計1,635人，會並依據產業實際需求，爭取中央紓困經費，並推出相關紓困或協助作為。

市議員邱素貞今天在市議會交通地政委員會業務質詢時表示，疫情重創旅宿業者，目前旅宿業者向市府申請協助的情況為何？

邱素貞表示，相較世界各國，台灣的疫情雖控制得當，台中市觀光產業如旅館業、民宿、觀光遊樂等業仍受到相當大衝擊與影響，其中旅館業放無薪假的有45家，影響約1,635人。希望觀旅局積極協助業者紓困外，更應未雨綢繆，針對台中的旅遊休憩業在「後疫情時代」進行轉型，整題提升觀光品質，增加旅客消費的誘因，以吸引旅客來台中旅遊。

觀旅局表示，在疫情爆發初期即積極與觀光旅遊產業聯繫了解產業衝擊狀況，並依據產業實際需求，爭取中央紓困經費，並推出相關紓困或協助作為，包含推出台中市居家檢疫／隔離家屬住宿補助、在服務e櫃檯建置紓困專區提供業者線上申辦，加速中央紓困4.0撥款、協助民宿業者向中央爭取電費減免等。在振興部分，觀旅局盤點資源，於年中推出台中旅宿業創意行銷能量蓄積提案計畫，鼓勵台中旅宿業者在疫情期間為疫後觀光振興行銷宣傳預作準備，預計於今年第4季配合本市購物節，辦理引客赴本市觀光旅遊內容消費活動。

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