東勢牛稼莊入選米其林必比登 業者：十分驚喜要更努力

牛稼莊「蔥爆牛骨髓」。（牛稼莊提供）

2021/08/11 12:09

〔記者歐素美／台中報導〕《台北台中米其林指南2021》今天率先線上公布必比登推介名單，位於台中市東勢區的「牛稼莊」，今年首次入選，33歲的李浡紳及哥哥李宗霖第三代接手10餘年，努力研發新的料理手法，讓全牛入菜，提升民眾對牛鞭、牛舌等牛內臟的接受度，李浡紳說，入選必比登，十分開心，但壓力也更大，要更努力。

牛稼莊在東勢區經營逾60年，以全牛大餐及客家菜聞名！主廚李浡紳是第三代，他表示，從小在店裡長大，高中就讀餐飲系，大學唸的是觀光系，因父親早逝，退伍後見媽媽獨自經營該店很辛苦，就和哥哥李宗霖，一人管外場、一人掌廚，分工合作，讓老店新生。

李浡紳說，牛稼莊雖以全牛大餐聞名，但很多人不敢吃牛鞭、牛舌，或以往只以傳統的方式料理，他接掌後就和哥哥不斷研發新的料理方式，以提高民眾的接受度，例如，傳統牛鞭多與雞燉成湯，十分簡便，但牛鞭很多人不敢吃，他就嚐試用三杯牛鞭方式來變化料理，讓更多人可以接受品嚐。

此外，傳統的牛舌多以滷的方式來料理，他就噹試以客家料理手法，讓牛舌呈現焦香及帶點酸味，吃起來更爽口。

獲得米其林必比登推介，李浡紳說，很開心，但壓力也更大，因為要不斷研發不同的料理，尤其員工在外場服務，更要注重一些細節，未來要更努力才行。

牛稼莊「薑片牛舌」。（牛稼莊提供）

東勢牛稼莊以全牛大餐及客家料理聞名。（牛稼莊提供）

李浡紳退伍後就接掌牛稼莊主廚，努力研發新的料理方式。（記者歐素美攝）

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