為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    東勢牛稼莊入選米其林必比登 業者：十分驚喜要更努力

    牛稼莊「蔥爆牛骨髓」。（牛稼莊提供）

    牛稼莊「蔥爆牛骨髓」。（牛稼莊提供）

    2021/08/11 12:09

    〔記者歐素美／台中報導〕《台北台中米其林指南2021》今天率先線上公布必比登推介名單，位於台中市東勢區的「牛稼莊」，今年首次入選，33歲的李浡紳及哥哥李宗霖第三代接手10餘年，努力研發新的料理手法，讓全牛入菜，提升民眾對牛鞭、牛舌等牛內臟的接受度，李浡紳說，入選必比登，十分開心，但壓力也更大，要更努力。

    牛稼莊在東勢區經營逾60年，以全牛大餐及客家菜聞名！主廚李浡紳是第三代，他表示，從小在店裡長大，高中就讀餐飲系，大學唸的是觀光系，因父親早逝，退伍後見媽媽獨自經營該店很辛苦，就和哥哥李宗霖，一人管外場、一人掌廚，分工合作，讓老店新生。

    李浡紳說，牛稼莊雖以全牛大餐聞名，但很多人不敢吃牛鞭、牛舌，或以往只以傳統的方式料理，他接掌後就和哥哥不斷研發新的料理方式，以提高民眾的接受度，例如，傳統牛鞭多與雞燉成湯，十分簡便，但牛鞭很多人不敢吃，他就嚐試用三杯牛鞭方式來變化料理，讓更多人可以接受品嚐。

    此外，傳統的牛舌多以滷的方式來料理，他就噹試以客家料理手法，讓牛舌呈現焦香及帶點酸味，吃起來更爽口。

    獲得米其林必比登推介，李浡紳說，很開心，但壓力也更大，因為要不斷研發不同的料理，尤其員工在外場服務，更要注重一些細節，未來要更努力才行。

    牛稼莊「薑片牛舌」。（牛稼莊提供）

    牛稼莊「薑片牛舌」。（牛稼莊提供）

    東勢牛稼莊以全牛大餐及客家料理聞名。（牛稼莊提供）

    東勢牛稼莊以全牛大餐及客家料理聞名。（牛稼莊提供）

    李浡紳退伍後就接掌牛稼莊主廚，努力研發新的料理方式。（記者歐素美攝）

    李浡紳退伍後就接掌牛稼莊主廚，努力研發新的料理方式。（記者歐素美攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    手工釀製爌肉油亮汁鮮！ 台中陳明統爌肉飯入選必比登
    2021/08/11 11:49

    手工釀製爌肉油亮汁鮮！ 台中陳明統爌肉飯入選必比登
    2021米其林必比登完整名單一覽 台菜、街頭小吃最多
    2021/08/11 11:45

    2021米其林必比登完整名單一覽 台菜、街頭小吃最多

    企業「智」造升級儲存設備首選戴爾
    米其林必比登推介中市33家上榜 盧秀燕：要推美食振興券
    2021/08/11 11:27

    米其林必比登推介中市33家上榜 盧秀燕：要推美食振興券
    台中必比登新登場「羅家古早味」 年輕人創業麻油料理勝出
    2021/08/11 11:26

    台中必比登新登場「羅家古早味」 年輕人創業麻油料理勝出

    為台灣隊加油，好禮免費抽!天天來中獎率更高
    米其林認證！寒士難忘滋味 「台中肉員」今年列必比登
    2021/08/11 11:19

    米其林認證！寒士難忘滋味 「台中肉員」今年列必比登
    2021米其林必比登名單台中新增13家 4家是台灣菜
    2021/08/11 11:02

    2021米其林必比登名單台中新增13家 4家是台灣菜
    臺中市今日熱門
    風強雨驟濕透！暖警準備乾淨衣物 街友紅眼眶
    2021/08/04 14:22

    風強雨驟濕透！暖警準備乾淨衣物 街友紅眼眶

    台中工安意外無通風設備 勞工局將開罰3到30萬
    2021/08/04 14:26

    台中工安意外無通風設備 勞工局將開罰3到30萬

    防範疫情升溫 中市議長贈清水里長3萬片口罩
    2021/08/04 14:29

    防範疫情升溫 中市議長贈清水里長3萬片口罩

    瓦斯公司挖破瓦斯管造成重大工安意外 中市議員批荒謬
    2021/08/04 14:42

    瓦斯公司挖破瓦斯管造成重大工安意外 中市議員批荒謬

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播