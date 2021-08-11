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    火警破門2歲「黑戶寶寶」獨留在家 65歲爸全盤托出

    社會局說明男童情形。（社會局提供）

    社會局說明男童情形。（社會局提供）

    2021/08/11 10:10

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市東區富榮街一棟公寓昨天火警，消防隊破門發現爐火未關，家中只有一名2歲男童獨自在家、嚎啕大哭，65歲爸爸顏姓男子隨後回家，稱短暫出門、孩子在睡覺，坦承疏失，也全盤托出孩子是他與女移工所生，女移工產子後失聯，男童也未報戶口，是個「黑戶寶寶」。

    台中市社會局家防中心主任侯淑茹表示，社會局昨日接到通報後立刻派員訪視，爸爸坦承疏忽，因孩子在睡覺，就把孩子放在家裡，才短暫出門。據了解，孩子同住者除了爸爸、還有一名成年哥哥共同照顧，爸爸也有一名女友，有時也會來幫忙照顧，家人對男童有照顧意願，孩子沒有危險性，評估暫不需安置。

    據了解，這名父親顏男是豬肉攤商，多年前與被通報失聯的越南籍女移工在市場認識，二人交往產子，後來女移工失聯，顏男子獨力扶養兒子，沒有到戶政機關報戶口，或辦理認領程序，兒子成為「黑戶寶寶」。

    侯淑茹表示，經評估男童身體發展及照顧狀態沒有問題，但孩子語言表達較差，可能是刺激不足，爸爸也沒有想到獨自把幼童留在家中5、10分鐘，仍有高度危險，讓未滿6歲幼童獨處，已違反兒童及少年福利與權益保障法，要求上親子課程，爸爸也坦承疏忽，由於男童沒有戶籍，社會局也會通知移民署，將協助男童辦理親子鑑定、認領程序，取得戶籍，讓男童正常教養。

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