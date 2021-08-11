山區雨停了 德基水庫再進帳519萬噸 距滿水位只剩6公尺餘

德基水庫再進帳519萬噸，距離滿水位愈來愈近了。（記者歐素美攝）

2021/08/11 09:04

〔記者歐素美／台中報導〕山區雨停，但德基水庫今天再進帳519萬噸，水位再上升1公尺餘，來到1401.55公尺，距離滿水位1408公尺愈來愈近了，距離只剩6公尺餘。

大甲溪發電廠表示，今天上午7點，德基水庫水位1401.55公尺，較昨天1400.13公尺，上升1.42公尺，蓄水量16086萬噸，較昨天155671萬噸增加519萬噸，蓄水率達86.29%，但因山區雨停，總進水量逐漸減緩，從昨天的69cms下降為57cms。

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