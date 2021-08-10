醫護消防站前線抗疫 台中1500學童寫卡片感謝

臺灣省慈意愛心會理事長李添華（左4）、市議員林碧秀（左6），今天代表捐贈防疫物資，還有《凝望．天使心》感謝冊給消防局第三大隊。（記者陳建志攝）

2021/08/10 22:38

〔記者陳建志／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情已延續1年多，台灣省慈意愛心會為了感謝第一線辛苦的醫護，還有員警和消防人員，蒐集了大里、霧峰地區10多所國中小，共1500位學童親手做得卡片、圖畫，編輯成《凝望．天使心》感謝冊，今天結合台中市議員林碧秀，捐贈防護衣、防護面罩、防疫消毒槍等防疫物資，送給霧峰分局、消防局第三大隊的各派出所和消防分隊，感謝大家的辛勞。

台灣省慈意愛心會、台中市議員林碧秀，今天結合相關單位前往霧峰分局、消防局第三大隊致贈30件防護衣、1800個防護面罩、40支防疫消毒槍，還有廟東排骨酥麵等防疫物資，慰勞辛苦的警消，也讓他們出勤更安全。

台灣省慈意愛心會理事長李添華表示，台灣抗疫已經1年多，所有在第一線防疫的醫護、警消都是天使，有他們冒著自身染疫風險的防疫，大家才能安全的生活，為了表達對他們的感謝，今年6月和大里、霧峰10多所的國中小學校聯繫，前後1個多月，蒐集到1500位學童的卡片、圖畫，編輯成《凝望．天使心》感謝冊，限量50本送給醫院、警局和消防隊，表達最高的敬意和謝意。

台中市議員林碧秀也說，這次贈送防疫消毒槍等物資，讓消防弟兄和員警在出勤回來後，可以迅速、方便的進行消毒，尤其1500位小朋友製作的愛心卡片，出自內心對於醫護和警消的感謝，真的是很有意義，自己看了都流下感動的眼淚。

代表接受捐贈的消防局三大隊詹仁傑大隊長表示，雖然近來疫情趨緩，但這些防疫物資有備無患，能讓消防救護弟兄出勤和返隊消毒更安全、方便，尤其這些國中小學童親自做得卡片，讓第一線的消防人員心裡覺得暖暖的，面對不可知的疫情和勤務會更有動力。

臺灣省慈意愛心會理事長李添華（左）今天代表捐贈防疫物資，還有《凝望．天使心》感謝冊給消防局第三大隊，詹仁傑大隊長（右）代表接受。（記者陳建志攝）

大里、霧峰1500位國中小學童，親自寫卡片、畫圖感謝醫護、警消抗疫的辛苦。（記者陳建志攝）

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