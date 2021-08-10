中市使用公共運輸僅8.6％ 遠落後雙北

林德宇指台中市搭乘公共運輸率僅8％、使用自有汽機車卻逾80％。（記者蔡淑媛攝）

2021/08/10 22:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕市議員林德宇今天議會業務質詢指台中市使用公共運輸比例僅8.6%，遠低於雙北33%到40%，而私人汽機車的占比則高達81%，也比雙北40%、53%，台中市民仍以使用私人交通工具為主要交通方式，台中公共運輸環境仍亟待提升，要求加強通用計程車，另對於YouBike 2.0開發，以及加速屯區捷運興建，包括議員李麗華等人也要求加速設進行。

林德宇表示，根據交通部統計處最新統計數據，台中市2020年各種運具中公共運輸的市占率為8.6%，台北市為40.4%、基隆市34.4%、新北市33.6%、桃園市12.2%；私人機動運具的市占率，台中市則是81%，台北市40%、新北市53.8%、基隆市54.2%、桃園市75.5%，台中市使用公共運輸比例太低。

林德宇指出，計程車也屬於公共運輸載具的一種，而輪椅族也能方便搭乘的通用計程車，是身障者除了復康巴士外少數的交通選擇，去年初市府宣布去年底要達到全市60輛的目標，但目前仍只有47輛，未能達標，也比桃園、新北少，更遠輸台北、高雄的300多輛。

另對於YouBike 2.0站點分布不均，林德宇要求交通局針對YouBike 2.0的系統、設置，需要再往優化、普及及密集，議員李麗華也指太平區市民的YouBike 2.0不足，也應多加增置，另對於捷運大平霧線，議員林德、李麗華也同樣要求加速進行，盡速重啟地方說明會，不要再拖延。

交通局長葉昭甫表示，台中市復康巴士是六都中唯一免費的，因此也影響到民眾使用通用計程車的意願，今年台中市已向交通部再申請補助，協助業者購入30輛通用計程車。

李麗華要求加速太平捷運藍線進度。（記者蔡淑媛攝）

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