台中太平番仔路庄祖厝遭毀 自救會疑里長和財團勾結

太平番仔路自救會長林秀芬（左1）今天召開記者會，質疑新興里長鄭慧鋒和財團勾結，假借修水管拆房子。（記者陳建志攝）

2021/08/10 21:53

〔記者陳建志／台中報導〕太平區新光路一帶的「番仔路庄」，地主、住戶因產權糾紛纏訟46年，目前還在法院審理中，8日卻傳出自救會會長林秀芳堂哥所有的林家祖厝，被人開怪手「剷平」，懷疑是新興里長鄭慧鋒假借修水管，勾結財團毀古厝，今天要求恢復原狀、出面說清楚，還揚言發動罷免；鄭慧鋒強調，單純服務民眾修水管，不會逃避責任，對於指稱和財團勾結的不實言論，不排除提告妨害名譽。

太平番仔路自救會長林秀芬今天帶領10多位民眾出面召開記者會表示，番仔路庒的訴訟案還在進行當中，沒想到堂哥所有的林家祖厝，卻被人雇來挖土機剷平，因該間房子只有地上權，若拆掉了就沒有了，懷疑有不明人士故意強拆「林家祖厝」，就是要逼自救會就範，根本是殺雞儆猴。

林秀芬表示，事後追查發現是新興里長鄭慧鋒找挖土機到場拆房子，要求他出面說清楚，不要甩鍋；質疑若只是要修水管，為何要將房子牆壁挖掉，還將挖土機開到房子裡？並要求鄭將房子恢復原狀，還揚言發動罷免鄭慧鋒。

鄭慧鋒里長則說，單純是下游住戶透過新光里長跟他反映，已經2天沒水可用，經沿線巡視發現埋在新光路17號（林家祖厝）門前台階下方的水管破裂，為了修理水管才會請怪手開挖，並說房子屋頂早已破損，裡面還長草，若能提供近期照片願意恢復原狀。

鄭慧鋒強調，挖土機是他叫來的一定會負起責任不會逃避，強調事發後打了2通電話給林秀芬想跟她說明，但林都沒接，對於林影射他和財團勾結，強調絕無此事，無奈替民眾解決用水問題惹來滿身腥，因已經破壞他的名譽，不排除提告妨害名譽維護清白。

太平新興里長鄭慧鋒表示，因井水的水管破裂才會請挖土機來開挖修復，強調古厝屋頂之前就已經破損倒塌。（記者陳建志翻攝）

太平新興里長鄭慧鋒表示，因井水的水管破裂，下游住戶無水可用，才會請挖土機來開挖修復。（記者陳建志翻攝）

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