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    台中市交通局：中捷斷軸索賠需取得合理運量再求償

    中市交通局表示，目前捷運運量不足以反映正常營運期間的運量，取得合理運量再求償（記者蘇金鳳攝）

    中市交通局表示，目前捷運運量不足以反映正常營運期間的運量，取得合理運量再求償（記者蘇金鳳攝）

    2021/08/10 20:44

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線自去年11月21日發生斷軸後，市府向廠商索賠的進度，交通局長葉昭甫指出，此次斷軸事件造成捷運綠線營運通車延期，因目前運量受疫情影響，且面臨暑假營運淡季，此期間運量不足以反映正常營運期間的運量狀況並做為求償之合理依據，市府將在取得合理運量、平均票箱收入等數據後，審慎評估求償基準。

    台中市議會今（10）日進行交通地政業務質詢，市議員謝明源、邱素貞、陳淑華、蕭隆澤表示，台中捷運綠線電聯車去年11月21日發生連結器軸心斷裂事故，市府應儘速求償進度，不要超過期限。

    交通局長葉昭甫指出，此次斷軸事件造成捷運綠線營運通車延期，因目前運量受疫情影響，且面臨暑假營運淡季，此期間運量不足以反映正常營運期間的運量狀況並做為求償之合理依據，市府將在取得合理運量、平均票箱收入等數據後，審慎評估求償基準。

    葉昭甫表示，目前捷運綠線尚在工程履約階段，完成驗收後，依契約規定後續仍有保固期階段，廠商仍需依契約規定辦理保固，市府將於取得完整合理損失求償金額資料後，儘速向台北市政府求償，捍衛市府及市民權益。

    中捷公司董事長林志盈說明，先前捷運綠線暫停營運造成的損失，公司已初步進行求償範圍及項目盤點，包括無法如期營運損失及可直接歸屬之其他損失金額，另外營運金額將視正式通車營運狀況，檢討合宜的營運數字，提供交通局彙辦所需，以利市府依法行使主張求償權利的依據。

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