台中Parking GO找車位下架 議員批交通局APP竟無這功能

市議員批台中Parking GO找車位下架，而「台中交通網APP」又無找車位功能，害市民不好找停車位。（記者蘇金鳳攝）

2021/08/10 19:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市停車不易，過去有「台中Parking GO找車位」可查詢，市議員謝明源、蕭隆澤、陳淑華與邱素貞今天在市議會質詢指出，「台中Parking GO找車位」已下架，而交通局自己建置的「台中交通網APP」竟然無法提供公有停車場的剩餘車格資訊，要求交通局儘速改善智慧停車系統。

交通局長葉昭甫表示，遠傳電信公司自107年向經濟部工業局申請普及智慧城鄉生活應用補助計畫，在全台灣（台北、台南、新竹、台中等）埋設約3萬顆地磁感應設備，市府與遠傳合作，於台中市路邊車格共埋設約7000顆地磁，可即時偵測路邊車格在席狀態，目前經濟部工業局計畫執行期限已到期，雖重新招標，但都無人來招標，持續導入相關科技與設備，以便利市民查詢路邊車格資訊，減少找車位的時間。

民進黨市議員謝明源、蕭隆澤、陳淑華與邱素貞今天在交通地政委員會業務質詢，對於台中交通網APP停車資訊效益提出質疑。

謝明源、蕭隆澤表示，台中市交通局在2019年7月與遠傳電信在台中市路邊停車位埋設地磁感應設備，讓市民可以透過加入「Parking GO」的LINE導航，即時查詢路邊剩餘車格，減少民眾找車位時間，而這個措施實施2個月後，使用人次超過54萬、LINE好友人數5萬3千人中有4萬人是台中市民，顯示出台中市民對於停車智慧化的接受度及需求都很高。

謝明源強調，但是2年後，這個智慧找車位系統已經建置7000多個地磁感應設備，LINE帳號的好友也超過10萬人，卻已經下架不能使用。交通局在今年雖有編列預算並2次發包執行，但都因沒有廠商參與而流標。

邱素貞、陳淑華指出，交通局說「台中交通網APP」可以代替智慧找車位系統查詢，但打開該APP最新版本，其中關於「景點周邊停車場」資訊，很多公有停車場的剩餘車格竟然都是顯示「無資訊」，像新光三越附近的「市政大樓附屬地下停車場」、國立台灣美術館附近的「美術園區停車場」、「民生園區停車場」、逢甲商圈附近的「福星立體停車場」、「文修停車場」都顯示無資訊，更扯的是中央公園附近的5個公有停車場全部都是無資訊！

謝明源、蕭隆澤、陳淑華與邱素貞批評交通局自己建置的「台中交通網APP」竟然無法提供公有停車場的剩餘車格資訊，逢甲商圈周遭的24個停車場（包含公有及私有），竟然只有1個停車場能查到剩餘車格資訊，根本無法有效的提供停車智慧化的服務。

針對台中交通網APP部分，交通局表示，公有停車場有設置停管設備者，皆有介接剩餘車位資訊，部分場次因尚無設置停管設備，故僅顯示地點、格位等基本資料；交通局將持續擴增停車場相關設備，並將停車場車格資訊納入APP中，以使民眾可更便利查詢車位相關資訊。

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