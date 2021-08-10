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    趁休假送物資到部落 賽德克族台中警守護治安傳播愛心

    台中市第二分局文正派出所巡佐瓦力司‧比尤。（警方提供）

    台中市第二分局文正派出所巡佐瓦力司‧比尤。（警方提供）

    2021/08/10 18:37

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市第二分局文正派出所的勤務表上，有一個很特別的名字-瓦力司‧比尤，出身賽德克族的他，有著原住民熱心助人、樂天開朗、慷慨大方的美德，除在警察工作上積極認真，也不忘傳承經驗給所內的學弟妹，更常利用休假送物資到偏鄉部落，守護治安傳播愛心令人感佩。

    從警近30年的瓦力司工作認真負責，不論竊盜犯、毒品犯栽在他手上都插翅難飛，今年2月升任巡佐的他非常照顧學弟妹，經常經驗傳承執勤時應注意的安全事項，以及「找績效的撇步」，並不忘充實自己，利用繁重勤務之餘，在職進修大學學歷，上進心是警察同仁們的表率，更是原住民之光。

    難能可貴的是，來自風景優美的南投縣仁愛鄉親愛部落的他，當年就讀仁愛高農時，教官張子孝（現任南投縣仁愛鄉鄉長）認為從警不僅可以服務大眾，更能提高生活品質，鼓勵他報考警校，瓦力司至今對於教官諄諄教誨銘感於心，誓言回饋原住民同胞。

    他認為原住民為了養家活口離鄉背景到都會區工作，一切都是從零開始，執勤時只要遇到弱勢原住民家庭，都會默默記住聯繫方式，結合各方愛心團體送物資，希望能助他們一臂之力站穩腳步，更經常利用休假時間，開車將白米、書包等愛心物資送到偏鄉部落。

    他笑著說，每當將書包送到原住民小朋友的手上，看到一張張歡欣笑臉，不只忘記開車的疲憊，更讓他有動力去尋找更多資源，投入更多心力回饋部落；瓦力司說，原住民孩子只要放對位置獲得良好栽培，都能有傑出表現，如同在東奧為國爭光的楊勇緯、郭婞淳，就是最好的例子，希望能由他拋磚引玉，傳遞愛的接力棒，翻轉偏鄉學童教育，持續激勵鼓舞更多原住民小朋友在各個領域發光發熱。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    瓦力司經常利用休假到偏鄉部落送愛心物資。（警方提供）

    瓦力司經常利用休假到偏鄉部落送愛心物資。（警方提供）

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