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    中市府挨批坐等中央補助旅宿業 議員：還發文刁難業者

    江肇國（中）、賴佳微（右）及林家銨（左）批市府對旅宿業消極抒困，還發文刁難。（記者蔡淑媛攝）

    江肇國（中）、賴佳微（右）及林家銨（左）批市府對旅宿業消極抒困，還發文刁難。（記者蔡淑媛攝）

    2021/08/10 18:11

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕疫情嚴重衝擊觀光旅宿業，中市飯店旅館住宿率直落剩1成、2成，議員江肇國、賴佳微、張家銨在議會業務質詢直指觀旅局不但對抒困毫無作為，被動等待中央政府援助方案，對於有確診者足跡的旅宿業被迫停業，還發文刁難，連防疫保險金也沒得領。

    江肇國指出，台中超過400家旅宿因疫情有5成自主停業，已有近20家倒閉，另100家民宿業也有9成停業，根據台灣旅宿網統計，今年5月本土疫情爆發後，住房率僅21.87%，6月跌至10.38%，疫情降溫後的7月僅回升到16.52%，卻不見主管機關觀旅局對於旅宿業者有實質抒困與振興。

    江肇國表示，觀旅局僅補助醫護、居家檢疫或隔離的家屬住宿補貼，提出近300萬元，其他均束手無策、不幫忙，沒想到還刁難旅宿業，近來就接到旅館業者反映因有確診者足跡而被迫依法停業3天清消，觀旅局發出公文用語指業者「申請停業」、「自主停業」等用語，無法保險給付。

    江肇國更指出，觀旅局今年已經取消大坑蝶螢嘉年華、大安沙雕音樂季、台中好湯溫泉季，以及自行車嘉年華，未來隨時因疫情變動及防疫考量，大型活動對賑興觀光有變數，要求觀旅局妥善應用不辦活動的經費，更要將心比心，給予業者實質金錢抒困才能活下來，之後才有振興機會。

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