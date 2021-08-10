騎機車違規被檢舉遭酸「因果輪迴」 法醫高大成：何必練肖話

高大成對於「因果輪迴」之說，回應「練肖話？。（資料照）

2021/08/10 17:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕知名法醫高大成今年7月9日騎機車於路口處停紅燈，超過白線被人檢舉告發，他今天貼出罰單，指「寧可中暑也不能超越白色停止線」、「寧可緊急煞車被後車追撞，也不可以超越白色停止線」，臉書社團「翻轉大台中交通違規」諷刺他，「應該知道時麼叫因果輪迴。阿彌陀佛」，高大成對此輪迴之說，回擊「什麼輪迴？好好吃飯、好好過日子，何必練肖話？」。

高大成今天中午於臉書貼出900元罰單，指他去台中市殯儀館行政相驗的回程，騎機車於中市北屯區遇到紅燈，他機車超過停止的白線，被民眾檢舉。

他指出，原來是流傳許久的「民眾檢舉」！他停等紅燈，突然有個想法：「1. 寧可中暑也不能超越白色停止線、毋免肖想找影子躲太陽。寧可緊急煞車被後車追撞，也不可以超越白色停止線3.超越白色停止線的罰鍰900元，可以到診所掛號6次（掛號費150元）」。

臉書社團「翻轉大台中交通違規」、「道安專案」都轉載分享此文，前者酸他「見過這麼多世面，解剖過這個多屍體，應該知道什麼叫因果輪迴吧？阿彌陀佛」。

高大成於臉書上，面對網友的質疑或酸言酸語，他也不客氣回擊，「看不下去請封鎖我，分享？什麼輪迴？好好吃飯，好好睡覺，好好過日子，何必練肖話？」，部分網友則支持高大成，質疑「因果輪迴」之說，是滿口胡言亂語、鬼神之論，「請不要把輪迴掛在嘴巴」、「扯到因果輪迴這怨念也太重了，中元普渡需要度化」，「醫生也是人，貼出來發洩一下，又何苦砲轟？」。

高大成貼出罰單，指自己有寧可緊急煞車被後車追撞，也不可以超越白色停止線等想法。（記者張瑞楨翻攝自高大成臉書）

面對臉書社團「翻轉大台中交通違規」社團，猛酸「因果輪迴」，高大成回應「練肖話？。（記者張瑞楨翻攝自高大成臉書）

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