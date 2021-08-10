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    台中七期豪宅遭槍擊列「毀損」 網友強酸逼警成立專案小組追查

    網友質疑台中七期豪宅疑似遭槍擊玻璃碎裂，警方只以毀損罪偵辦。（擷自爆料公社）

    網友質疑台中七期豪宅疑似遭槍擊玻璃碎裂，警方只以毀損罪偵辦。（擷自爆料公社）

    2021/08/10 12:20

    〔記者許國楨／台中報導〕一名網友昨晚在臉書社團發文，指朋友在台中七期豪宅玻璃疑遭槍擊，但警方竟然只以毀損罪偵辦，而非以槍砲、恐嚇等罪追查，但隨即有網友回覆「沒子彈、無火藥痕跡、用毀損剛剛好」，也有人分析圓珠大小與射擊距離，警方今天澄清說，初步排除火藥子彈造成，已成立專案小組追查中。

    該名網友是在臉書社團「爆料公社」發文並提出質疑，隨即引發議論，其他網友紛紛扮起柯南回覆，有的說，這看起來非火藥型撞擊，應該是bb彈，鑑識人員到場會做物件高度及拋射狀模擬，且依比例尺看物件之輻射狀、撞擊點絕非火藥型；也有人說，鋼珠打的，而且沒擊破表示射出的力道也達不到槍械的程度。

    另也有網友說，這是6mm的玻璃彈打的⋯⋯這射擊的距離應該在20-30米內找對面看誰玩槍就是了！推薦你一本好書 #刑事鑑識手冊；而轄區第六分局今天則澄清說，8日晚間10點多，警方接獲報案指出西屯區市政北一路某大樓9樓住戶窗戶疑遭惡意破壞，立即出動鑑識小組到場採證，經檢視玻璃呈圓形碎裂痕跡，並未貫穿該面玻璃，且圓形凹痕大小與彈珠相似，初步排除為火藥子彈造成。

    警方強調，已成立專案小組積極追查中，查獲後會測試作案槍枝是否具有殺傷力，如擊發動能超過20焦耳，則依槍砲彈藥刀械管制條例嚴辦，分局長吳耀南也呼籲，民眾切勿藉故生端，警方絕不允許不法行為挑戰公權力，誓將不法分子繩之以法，以維護市民安心生活環境為先。

    網友質疑台中七期豪宅疑似遭槍擊玻璃碎裂，警方只以毀損罪偵辦。（擷自爆料公社）

    網友質疑台中七期豪宅疑似遭槍擊玻璃碎裂，警方只以毀損罪偵辦。（擷自爆料公社）

    網友質疑台中七期豪宅疑似遭槍擊玻璃碎裂，警方只以毀損罪偵辦。（擷自爆料公社）

    網友質疑台中七期豪宅疑似遭槍擊玻璃碎裂，警方只以毀損罪偵辦。（擷自爆料公社）

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