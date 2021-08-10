台中新住民及外籍移工多 議員要求交通局網頁增加英文版

市議員批中市交通局網頁竟無英文網頁？外國遊客要如何查詢（記者蘇金鳳攝）

2021/08/10 11:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市有很多外籍移工及新住民，交通資訊相當重要，市議員賴佳微今天在市議會質詢表示，上交通局的網頁，竟沒有英文網頁，但是交通局長葉昭甫的英文資歷卻相當清楚，外國遊客、移工及新住民要的是搭公車的訊息，不是要了解局長，要求交通局應加強公車英文網頁。

副市長陳子敬表示，會檢討，會要求交通局改善；交通局長葉昭甫表示，英文版的網頁會更完善及督導改善。

民進黨市議員賴佳微、周永鴻、李天生、江肇國、張家銨、蔡耀頡等議員於交通地政委員會的聯合質詢中指出，各局處都有網頁，但是交通局竟然沒有英文網頁。

賴佳微表示，疫情期間，有非常多公車班次因疫情停駛的消息會公告在交通局網站中供民眾參考。但今日台中市交通局的英文官網，從盧市長上任至今沒發過一篇公告跟訊息，是全市府局處中最擺爛。

賴佳微表示，近年來越來越多的外籍人士來到台中工作、生活，這些政府機關即時的英文訊息是越趨重要，竟然每年還需要一年花24萬預算預算維持這樣的空殼網站，浪費市民納稅錢！

賴佳微指出，相比交通局，在場的觀旅局甚至地政局，都有持續發布最新的英文版的公告、訊息，至少有善盡職責在維持外語官方網站的運作。

賴佳微痛批，交通局一年花24萬預算的網站維護費，外語版的官網在公告與新聞中還完全空白！只有交通局長葉昭甫的英文履歷，明明中文版的網站有非常多因為疫情而導致公車班次調整的重大訊息，甚至是因活動交通管制的公告，這些訊息對移工及新住民也很重要，難道市民要白白花錢維護這樣的空殼網站，還是要大家專門花錢來維護交通局長精美的英文版履歷及帥臉嗎？

賴佳微呼籲市府要求交通局儘速檢討，不要花了錢卻沒把事情給做好！

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