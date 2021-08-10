中市有全台最多公車業者 議員︰放任50輛屆齡10年老車趴趴走

議員張玉嬿（中）、王立任（左）、黃守達（右）批中市府放任公車業者50輛屆齡10年老車趴趴走。（記者蔡淑媛攝）

2021/08/10 11:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市是全台最多公車業者的縣市，達17家業者、近1600輛公車，市議員張玉嬿、王立任、黃守達指今年已有50輛逾10年公車還在路上載客趴趴走，已經屆齡還未汰舊換新，質疑市府每年補助業者30億，讓業者擁有龐大預算金雞母，卻讓業者拖延更新老車，枉顧市民交通安全及製造空污，是交通局手段太軟弱。

張玉嬿指出，中市是全台最多公車業者的縣市，有1598輛公車、共237條公車路線，讓公車業者擁有龐大預算是金雞母，但全市公車品質堪憂，規定車齡10年不得超過12年，而去年屆齡應汰舊公車28輛，到今年已增至50輛，行車安全是基本要求，中市府卻不願大手筆汰舊換新，而雙北則根本沒有超過10年公車。

張玉嬿進一步說，台中市應汰舊換新公車50輛，目前卻只開罰5萬元，而且中市汰舊公車更不能全賴中央補助，質疑中市放任業者讓老舊公車繼續行駛，是不顧市民安全，也是交通局手段太軟，讓業者才不積極更新。

交通局長葉昭甫表示，公車購買價格從柴油車300萬到電動車1000萬，目前汰換主要為柴油車，業者已提購買購車計畫，因涉及中央補助，但中央補助員額大幅降低，且因紓困，核定金額比預期少很多；而開罰金額少是已提出計劃，但中央還未足額補助，會給緩衝時間，目前已有3家業者未完成新車汰換，會依自治條例裁處。

葉昭甫也說，市府給雙十公車補助已涵蓋折舊成本，攤提18項成本，不要每一樣都要由央申請。

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