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    機車借通緝友人遇警亂竄 衰收25張罰單提行政訴訟

    台中地院行政訴訟庭審理後認為原處分不適法，裴女訴請有理，撤銷原處分，判裴女免罰。（資料照，記者張瑞楨攝）

    台中地院行政訴訟庭審理後認為原處分不適法，裴女訴請有理，撤銷原處分，判裴女免罰。（資料照，記者張瑞楨攝）

    2021/08/09 21:34

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市裴姓女子去年將機車借給林姓友人，結果林騎經北屯區時因違規遭攔查，林唯恐通緝身分曝光亂竄，沿途包括闖紅燈等多項違規遭警方告發25張罰單，事後林入監服刑，害裴女衰收這些罰單，開罰5萬500元，裴女為此申請轉責未果，因而提出行政訴訟，最後成功獲判免罰。

    台中地院行政訴訟庭審理後認為，裴女未能檢附林的身分證正反面影本、駕照等資料，原因是林已經入監，非不願配合提供，但已提供駕駛人身分證字號、手機通訊軟體局部對話擷圖，證明實際違規非她本人，客觀上已能明確轉歸責對象，認為裴女已做了必要、誠摯的協力，認為原處分不適法，裴女訴請有理，撤銷原處分，判裴女免罰。

    判決指出，去年7月12日，裴女名下機車行經北屯區時，因為警方攔查不停，加上闖紅燈、變換車道未依規定使用方向燈、不依規定駛入來車道、未依規定兩段式左轉等25項違規行為，警方告發後函請台中市交通事件裁決處裁處，依規定開出900元至1萬0900元不等金額的25張罰單，總計開罰5萬500元。

    裴女收到罰單後，向台中市交通事件裁決處申請轉責，表示當時騎機車的是林姓友人，並提供林姓友人的姓名、身分證字號與通訊軟體截圖等證據，希望開罰當時騎機車的林姓友人，不過當時裁決處認為，裴女提供的資訊，不足以證實雙方身分，要求裴女提供林的身分證、駕照影本。

    裴女則以林姓友人已入監服刑，無法提供相關的身分證、駕照影片，因裁決處堅持開罰，裴女為此向台中地院行政訴訟庭提起行政訴訟，聲請撤銷處分。

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