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    太平番仔路庄林家祖厝遭「剷平」 自救會、里長各執一詞

    太平番仔路自救會主委林秀芬堂哥所有的「林家祖厝」昨天遭剷平，林秀芬懷疑假借修水管強拆房子、殺雞儆猴。（記者陳建志翻攝）

    太平番仔路自救會主委林秀芬堂哥所有的「林家祖厝」昨天遭剷平，林秀芬懷疑假借修水管強拆房子、殺雞儆猴。（記者陳建志翻攝）

    2021/08/09 20:20

    〔記者陳建志／台中報導〕太平區新光路一帶的「番仔路庄」，地主、住戶因產權糾紛纏訟46年，目前還在法院審理中，年初法院安排履勘，住戶還群起阻撓抗爭，今天卻傳出自救會主委林秀芳堂哥所有的林家祖厝，昨天被人找來怪手「剷平」，懷疑是財團拆房子殺雞儆猴，已經向警方報案；太平區新光里長鄭慧鋒則說，單純因水管破裂，為解決用水問題才找怪手開挖修復，並非財團指使。

    太平番仔路自救會主委林秀芬表示，番仔路庒的訴訟案還在進行當中，沒想到堂哥所有的林家祖厝，卻被人雇來挖土機鏟平，因該間房子只有地上權，若拆掉了就沒有了，懷疑有不明人士故意強拆「林家祖厝」，就是要逼自救會就範，根本是殺雞儆猴。

    林秀芬說，該輛挖土機昨天到場時，「欺騙」村內長輩表示停水要修水管，結果卻是拆房子，已經找到挖土機司機，並向警方報案，將要提告毀損。

    太平新興里長鄭慧鋒喊冤，表示附近因產權糾紛長期無法申請自來水，居民只能使用井水，因目前水井由他負責管理，下游住戶透過新光里長跟他反映，已經2天沒水可用，經沿線巡視發現埋在新光路17號（林家祖厝）門前台階下方的水管破裂，為了修理水管才會請怪手開挖。

    鄭慧鋒並說，該間房子之前就已經有傾倒的狀況，已經是危樓，這次因傾倒壓破水管，才會開挖修水管，強調自己和財團沒有關係，若真要提告會到警局說明。

    太平新興里長鄭慧鋒表示，因井水的水管破裂才會請挖土機來開挖修復，強調古厝之前就已經傾倒。（記者陳建志翻攝）

    太平新興里長鄭慧鋒表示，因井水的水管破裂才會請挖土機來開挖修復，強調古厝之前就已經傾倒。（記者陳建志翻攝）

    太平新興里長鄭慧鋒表示，因井水的水管破裂，下游住戶無水可用，才會請挖土機來開挖修復。（記者陳建志翻攝）

    太平新興里長鄭慧鋒表示，因井水的水管破裂，下游住戶無水可用，才會請挖土機來開挖修復。（記者陳建志翻攝）

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