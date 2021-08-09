為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    台中兒藝節8月回歸重新起跑 推31場線上+實體表演

    疫情下台中兒童藝術節回歸，8月重新起跑推31場表演，觀眾採梅花座且前兩排不安排觀眾。（圖：文化局提供）

    疫情下台中兒童藝術節回歸，8月重新起跑推31場表演，觀眾採梅花座且前兩排不安排觀眾。（圖：文化局提供）

    2021/08/09 20:12

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕受國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，原本均在4月推出的台中兒童藝術節，配合國內疫情警戒降為2級，台中市文化局決定8月起重新起跑，推出31場線上與實體表演，讓親子看表演。

    文化局長陳佳君表示，台中市兒藝節首場節目安排台中市傑出演藝團隊「台中木偶劇團」在大墩文化中心演出，也是台中全國警戒降至二級以來首場演出活動。

    文化局嚴守中央流行疫情指揮中心的指引，除觀眾席採梅花座且不開放前兩排座位，讓觀眾與舞台維持適當距離外，民眾須事先預約登記並採實聯制入場。

    此外，文化局也提供演出人員進行快篩，確保演員和民眾的安全，讓市民安心享受豐富的藝文生活，同時復甦藝文環境，振興藝文產業。

    文化局指出，台中兒童藝術節以「幸福童話城」為主題，8月至10月將邀請12組在地優質演藝團隊，在山海屯城區帶來23場現場演出，民眾可線上預約報名入場。

    此外，今年也首次因應疫情推出8場「線上兒童劇」，演出陣容堅強，包含台中木偶劇團、小青蛙劇團、頑石劇團、台中聲五洲掌中劇團、大開劇團、台中室內合唱團、極至體能舞蹈團、泰雅原舞工坊、金宇園掌中劇團、五洲秋峰園掌中劇團、五洲園今日掌中劇團、創造焦點，節目精彩可期。

    疫情下台中兒童藝術節回歸，8月重新起跑推31場表演，表演人員均須快篩。（圖：文化局提供）

    疫情下台中兒童藝術節回歸，8月重新起跑推31場表演，表演人員均須快篩。（圖：文化局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    議員促中市府補助藝文與運動業 協助建置線上表演平台
    2021/08/09 16:51

    議員促中市府補助藝文與運動業 協助建置線上表演平台
    防疫不防「藝」！南投13場優質藝術巡演8/14登場
    2021/07/30 11:39

    防疫不防「藝」！南投13場優質藝術巡演8/14登場

    最命苦椎間盤是它 腰痛腿麻怎麼解？
    《藝術文化》漢陽北管劇團創團團長辭世 享壽87歲
    2021/07/05 05:30

    《藝術文化》漢陽北管劇團創團團長辭世 享壽87歲

    全新皇家禮炮 威士忌王者聯袂推薦
    臺中市今日熱門
    她罵夫「穿裙子」、 羞辱重病婆婆 老公不忍了訴離
    2021/08/03 05:37

    她罵夫「穿裙子」、 羞辱重病婆婆 老公不忍了訴離

    強降雨5區淹水 烏日30多戶受災
    2021/08/03 05:30

    強降雨5區淹水 烏日30多戶受災

    到烏日勘災 盧秀燕：將查出肇因
    2021/08/03 05:30

    到烏日勘災 盧秀燕：將查出肇因

    模範父親 視繼子女如己出 94歲老兵獲表揚
    2021/08/03 05:30

    模範父親 視繼子女如己出 94歲老兵獲表揚

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播