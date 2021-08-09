台中兒藝節8月回歸重新起跑 推31場線上+實體表演

疫情下台中兒童藝術節回歸，8月重新起跑推31場表演，觀眾採梅花座且前兩排不安排觀眾。（圖：文化局提供）

2021/08/09 20:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕受國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，原本均在4月推出的台中兒童藝術節，配合國內疫情警戒降為2級，台中市文化局決定8月起重新起跑，推出31場線上與實體表演，讓親子看表演。

文化局長陳佳君表示，台中市兒藝節首場節目安排台中市傑出演藝團隊「台中木偶劇團」在大墩文化中心演出，也是台中全國警戒降至二級以來首場演出活動。

文化局嚴守中央流行疫情指揮中心的指引，除觀眾席採梅花座且不開放前兩排座位，讓觀眾與舞台維持適當距離外，民眾須事先預約登記並採實聯制入場。

此外，文化局也提供演出人員進行快篩，確保演員和民眾的安全，讓市民安心享受豐富的藝文生活，同時復甦藝文環境，振興藝文產業。

文化局指出，台中兒童藝術節以「幸福童話城」為主題，8月至10月將邀請12組在地優質演藝團隊，在山海屯城區帶來23場現場演出，民眾可線上預約報名入場。

此外，今年也首次因應疫情推出8場「線上兒童劇」，演出陣容堅強，包含台中木偶劇團、小青蛙劇團、頑石劇團、台中聲五洲掌中劇團、大開劇團、台中室內合唱團、極至體能舞蹈團、泰雅原舞工坊、金宇園掌中劇團、五洲秋峰園掌中劇團、五洲園今日掌中劇團、創造焦點，節目精彩可期。

疫情下台中兒童藝術節回歸，8月重新起跑推31場表演，表演人員均須快篩。（圖：文化局提供）

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