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    中市國中小學近2700代理教師「暑假零收入」 議員抱不平

    中市國中小學近2700代理教師「暑假零收入」，議員抱不平。（記者蘇孟娟攝）

    中市國中小學近2700代理教師「暑假零收入」，議員抱不平。（記者蘇孟娟攝）

    2021/08/09 19:50

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市國中小學有多達2700名代理教師，台中市議員曾朝榮等人今日在教育文化委員會業務質詢時指出，學校一放暑假代理教師就沒薪水，「暑假零收入」讓代理教師生計受影響，議員也憂教學沒保障，今替台中市國中小代理教師請命，盼台中市提供代理教師完整一年聘期，與12個月薪資的合理、平等待遇，以維持教學品質。

    曾朝榮指出，台中市國中小學目前約有2700名代理教師，實際行教學之實，1年卻僅領10.5個月的薪水，每逢暑假就出現為期兩個月的「無薪」空窗期，但很多人一代就十幾年，就算暑假也要從事教學輔訓及維繫校務運作的需求，暑假不給薪顯然不合理。

    曾朝榮指出，目前台中市政府是給國中小代理教師10.5個月的聘期，只有兼行政職才有一年完整聘期，但代理教師就是代理「正式員額」的缺，教育部也是給足代理教師12個月的薪資補助，台中市卻短付薪水，據了解，台北市是發給代理教師12個月的薪水，籲台中市加速調整，給予代理教師合理的平等待遇，維持教學品質。

    台中市副市長令狐榮達指出，將請教育局檢討，包括學校兼顧少子化開缺減少代理教師數等，並協助代理教師爭取更完善的制度。

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