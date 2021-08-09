台中警局辦「炫父大賽」 網友全歪樓：你們是不是跟南投警察吵架

臉書粉專「TCPB 局長室」要網友一起來「炫父」。（圖片擷取自臉書）

2021/08/09 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕昨天是父親節，台中市政府警察局在臉書上特地舉辦「炫父」大賽，徵求各路網友炫耀父親在心中無可取代的事蹟。不過，這篇文章卻被網友歪了樓，大多人都聯想到去年南投一名警察的兒子涉嫌性侵，還仗著父親權勢欺壓同學的事件。

臉書粉專「TCPB 局長室」昨天發出貼文，「父母是孩子的第一個偶像，他們的背影像是無比可靠的超人，也是一輩子追尋的目標。當然，身為頭號粉絲，不能只有自己知道偶像的好！來吧～跟大家炫耀爸爸在你心中無可取代的事蹟吧！」並附圖比較了富二代「炫富」與警二代「炫父」的對比圖。

不過，提到「警二代」、「炫父」，有許多人就聯想到去年，南投縣一名男高中生被爆出性侵同班同學，還仗著自己父親是警察，逼迫對方不許張揚。此事件引發社會輿論，這名男學生也被戲稱是「口交惡徒」，直至現在還有許多人討論。

這些網友紛紛在貼文底下歪樓，「性騷擾同學還有警察爸爸出來扛，動用南投縣傀儡政府的公部門力量箝制人民言論自由，有個警察爸爸真幸福，無法無天只是基本的態度吧」、「感謝小編直球對決南投X姓父親，別刪文喔」、「你們是不是跟南投警察吵架

」

網友全歪樓提及涉嫌性侵的南投警兒，甚至將台中市警局臉書的圖片重新P圖嘲諷一番。（圖片擷取自臉書）

網紅「小商人」矢言絕不放過「口交惡徒」，還曾大手筆在美國洛杉磯買T霸廣告嘲諷。（圖片擷取自臉書）

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