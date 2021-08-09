世界冠軍的「畢典」！刺青師告別式 親友、超跑送最後一程

吳世民曾多次在國際刺青大賽拿下金牌，2個多月前腦中風前一刻仍用盡心盡力幫客人刺青。（本報合成）

2021/08/09 17:56

〔記者許國楨／台中報導〕台中市知名刺青師吳世民曾多次在國際刺青大賽拿下金牌，2個多月前腦中風前一刻仍用盡心盡力幫客人刺青，突在店內因身體不適送醫，經搶救後仍不幸在7月底病逝；家屬今天下午舉行告別式，許多昔日學生、後進及親友來送他最後一程，還有人在臉書不捨留言稱這是「世界冠軍的畢典」，場面哀悽。

45歲的吳世民是廣告設計科畢業，靠自學練出好手藝，在台中市開「夜行刺青」店，綽號「校長」，除國內獲獎無數，更是世界刺青賽常勝軍，10多年來在國際大賽中獲獎無數，包括2010「新加坡第2屆世界刺青展」奪3金1銀、2011「第3屆澳洲雪梨世界刺青展」奪3金3銀、2012「第4屆澳洲雪梨刺青與身體藝術展」奪3金1銀、2012德國柏林刺青大展奪1金1銀，堪稱刺青界的台灣之光。

雖然早已才氣與名氣兼俱，但他這些年仍不以自滿，持續精進並指導後進傳承技術，兩個多月前在店內幫客人刺青到一半，得不舒服躺在椅子上休息，後來客人驚覺不對勁會同店內員工試圖喚醒未果，趕緊撥打119 送醫急救，經開刀後仍持續昏迷，不幸於上月31號晚間搶救無效病逝。

其臉書湧入大量留言，充滿哀悼與不捨，祝他無病無痛，一路好走，而家屬今天下午在台中市崇德殯儀館為他舉行告別式，式場除了擺放他生前最喜歡的重機外，也以各式刺青圖騰為主題，現場還有親友赤裸上半身露出刺青，代表無限的哀思及悼念，並在超過30輛超跑及親友陪同下送他最後一程。

台中市知名刺青師吳世民2個多月前腦中風送醫，不幸在7月底病逝。（圖擷取自吳世民臉書）

有親友赤裸上半身露出刺青，代表無限的哀思及悼念。（民眾提供）

式場擺放他生前最喜歡的重機。（民眾提供）

現場超過30輛超跑及親友陪同下送他最後一程，場面哀悽。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法