議員促中市府補助藝文與運動業 協助建置線上表演平台

台中市議員林祈烽與施志昌關心教育文化和運動休閒產業受疫情影響情況，除促市府提供具體的紓困補助外，更應協助藝文團隊轉型建置線上表演平台。（記者蘇孟娟攝）

2021/08/09 16:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕受國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，台中市議員林祈烽與施志昌關心教育文化和運動休閒產業受疫情影響情況，除促市府提供具體的紓困補助外，更應協助藝文團隊轉型建置線上表演平台，助疫情期間能持續有表演收入。

林祈烽指出，疫情爆發以來，中央流行疫情指揮中心關閉了所有的休閒娛樂、教育學習、訓練班、活動中心、展演場所、運動和健身的場館，包括室內的健身休閒中心、國民運動中心，以及室外的溜冰場、游泳池等等，台中市府是否掌握業者損失或失業或被迫放無薪假員工情況，市府又提供多少協助。

林祈烽擔憂，目前4處國民運動中心都是委外在經營，疫情期間業者就沒有營運收入，雖然市府有減免租金或延長營運契約，但疫情反反覆覆，長期下來，是否影響業者後續投標經營，讓國運中心出現無人願意經營的蚊子館，促運動局及早因應並給予相關運動產業協助。

運動局長李昱叡指出，有輔導業者申請中央運動事業和從業人員的紓困補助，目前沒有業者申請用無薪假，均以薪資補貼申請，會持續協助業者。

施志昌另指出，受疫情影響，表演場館關閉，表演活動被迫停止，除提供表藝團體場館免費、紓困徵件、減免租金等紓困措施外，文化局應加速協助藝文團體朝向線上數位發展，以直播或者錄製方式進行表演，並且在串流平台售票演出，讓藝文團隊未來即使疫情影響，仍持續有表演機會及收入。

施志昌說，且因為疫情大家都待在家，線上串流平台大幅成長，民眾也可以線上欣賞藝文。

他促文化局應儘早協助藝文團隊轉型線上所需的平台、設備、課程與技術等協助。

文化局長陳佳君指出，8月起已推出兒童藝術節，其中有8場「線上兒童劇」及23場現場演出，雙軌協助表藝團隊。

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