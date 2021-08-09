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    台中大安媽祖園區延宕 傳明年選前發包建神像兌現支票

    台中市長盧秀燕為兌現競選承諾，大安媽祖文化園區神像可望趕在明年選舉前動工。（記者歐素美攝）

    台中市長盧秀燕為兌現競選承諾，大安媽祖文化園區神像可望趕在明年選舉前動工。（記者歐素美攝）

    2021/08/09 17:15

    首次上稿 10:20
    更新時間 17:15

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市大安媽祖文化園區興建進度延宕至今，最近傳有民間公司打算捐贈銅雕媽祖神像，引發大甲、大安及外埔區各里里長連署反對，地方人士表示，大安媽祖文化園區斥資6億多元興建，歷經3任市長，不僅神像沒有著落，更遲遲無法委外營運，成為燙手山芋，質疑市長盧秀燕急著在明年選前發包動工建神像，才能兌現其競選承諾。

    台中市大安媽祖文化園區從規劃到興建一直飽受爭議，從前市長胡志強時，因為要蓋媽祖神像而引發其他宗教團體抗議，後來市議會決議神像需由民間團體捐贈，不得使用公帑，台灣媽祖聯誼會一度允諾會發起募款，但胡志強連任失利，繼任的市長林佳龍上任後，台灣媽祖聯誼會卻一直募不到款項。

    因神像無著，林佳龍任內曾一度打算引進澎湖媽祖神像，卻再次遭地方反對，只好變更設計，採蓮花基座，就算沒有神像，似乎也無礙整體建築美觀。

    但大安媽文化園區耗資6億5千多萬元興建，基座於2017年完工後，內部展廳、會議室、大型宴會廳空蕩蕩，至今未能委外營運，在google搜尋地標的結果卻仍有三星評價，也被譏為「三星蚊子館」。

    明年選前開工？市府未正面回應

    有地方人士指稱，林佳龍卸任後，由於盧秀燕上任標榜「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，但上任3年來，大安媽祖文化園區仍無法安座神像及開放營運，恐成其連任的「致命傷」，目前市府透過秘書長及民政局等牽線主導，正積極設法找民間公司捐贈神像，甚至連施工包商都找好了，希望趕在明年選舉前發包動工，為盧秀燕的政績再添一頁。

    市府對此未正面回應，僅觀旅局說明，目前大安媽祖文化園區正辦理促參委外營運招商作業的可行性評估，朝向擴大招商彈性模式辦理，增加投資誘因，以利招商；在尚未營運移轉前，場地也提供學校社團、公司行號使用，並受理民眾申請。

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