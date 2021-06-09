曾說6/4全市醫護接種完疫苗 台中市府今改口「還有1萬7千多」

台中市府5月31日、6月1日連續發新聞稿指出，收到中央配發疫苗，「預計週五（6月4日）前全數打完，全市醫護將全面完成接種」。（圖截自台中市府網站）（記者何宗翰攝）

2021/06/09 19:56

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市府5月31日、6月1日連續發新聞稿指出，收到中央配發疫苗，「預計週五（6月4日）前全數打完，全市醫護將全面完成接種」，但今天衛生局長曾梓展卻在記者會表示，台中市尚有1萬7千多位第一類醫事人員尚未施打疫苗，議員黃守達、林德宇質疑市府前後說法矛盾？要求市府說明清楚。

黃守達表示，市府曾表示台中市於5月28日收到中央配發1萬7500劑疫苗，其中分配給醫護人員1萬5700劑；並於5月31日起再陸續收到2萬7000劑，其中2萬2千劑優先分配給醫事及相關人員。

林德宇指出，市府於5月31日及6月1日二度強調「預計週五前全數打完，全市醫護將全面完成接種」，也就是說台中市醫護應於6月4日（五）全面接種完畢，但衛生局長曾梓展卻在今日台中市防疫記者會中，親口說出「台中市光是第一類的醫事人員，大概還有1萬7千多位還沒有施打」，其中到底出了什麼問題？

黃守達質疑，市府說法前後矛盾，局長今日所稱的第一類醫事人員，到底是指具有執業登記的醫護人員還是不具執登的人員，上週發布完成接種的又是哪些人員，市府到底是膨風還是根本搞混了？應該說明清楚。

林德宇也要求，市府應盡速主動聯繫尚未施打的1萬7千位第一類醫事人員，安排他們於指定時段地點前往施打，不要再被動的讓他們自己去預約、掛號、排隊，趕快照顧好第一線防疫人員的權益才是最重要的。

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台中市府5月31日、6月1日連續發新聞稿指出，收到中央配發疫苗，「預計週五（6月4日）前全數打完，全市醫護將全面完成接種」。（圖截自台中市府網站）（記者何宗翰攝）

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