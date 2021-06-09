總裁疑花心劈2女 伊蕾服飾董娘握「不出軌承諾書」獲賠5000萬

伊蕾服飾是台灣知名品牌，且進軍中國獲利豐厚，創辦人夫妻卻因婚姻而屢次鬧到法院。（記者張瑞楨翻攝自Google街景）

2021/06/09 19:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣知名女裝品牌「伊蕾服飾」陳姓總裁與林姓妻子（董事長）結褵36年，林女指控，陳男婚後有多次出軌紀錄，他於17年前寫下不再出軌，否則把財產一半交給妻子的承諾書，不料，林女又發現陳男疑似與兩名女子婚外情，甚至還跟小三「身體緊貼相擁」，向法院提出「履行協議」之訴，聲明財產3億5861萬元的陳男應履行承諾，先支付5000萬元，陳男辯稱與兩女無瓜葛，法官卻認為，陳男與兩女已逾越一般男女交往分際，判決應支付其妻林女5000萬元，可上訴。

在此案判決之前，林女懷疑丈夫陳男跟擔任主管的小玲（化名）有染，2018年在公司發佈公告，「野狗及小玲自公告日起不得進入本棟大樓」，被小玲怒告妨害名譽，一審於今年4月判處林女拘役50日，可易科罰金。

判決書指出，林女與陳男結褵逾36年，林女卻指控陳男有多次出軌紀錄，陳男為取得林女的寬恕，2004年寫下一張承諾書，「保證愛這個家，感情不再有出軌，如有違言，同意支付財產1/2做為贍養費，孩子監護權歸妻所有」，不料，他卻於2015至2018年間，又與王姓女子婚外情，王女並於2018年4月傳簡訊給林女與陳男的長女，「我已和您父親沒任何關係，目前純粹只是老闆員工之情」、「他（陳男）已搬離宿，我猜妳已知情，所以請他（林女）放心」，「請您母親不要再認為我搶她丈夫而對我有成見」。

林女並指控，丈夫陳男與王女同遊日本，之後，陳男又在2017年與另一女子小玲（公司主管，化名）婚外情，陳男還因此與自己長女爭執，想解除長女副總裁一職，陳男與小玲更多次在分公司同進同出，因此，陳男要履行上述承諾書，依據財政部中區國稅局所核發財產記載，陳男2019年不動產與現金所得達3億5861萬餘元，應給付一半1億7930萬餘元，另外，林女依民事訴訟法第244條第1項、第4項，暫表明全部請求的最低金額是5000萬元，其餘金額保留日後追加或擴張。

陳男答辯說，如果承諾書只是夫妻間類似愛情宣言的甜言蜜語，自無請求權可言，且承諾書非法律文件，他無任何簽名，承諾書又只是他獨自書寫的書信，並無對外公開或交付的意思，另外，他也與兩女並無瓜葛，聲明林女之訴駁回。

台中地院法官認為，陳男不否認寫承諾書，另外，陳男保證「愛這個家，感情不再有出軌」等語，顯示兩人並無離婚之意，此承諾書目的是兩造繼續維繫婚姻，陳男違背承諾，應負損害賠償。

法官認為，王女傳簡訊的內容，包括「我已和您父親沒有任何關係，目前純粹只是老闆員工之情，並且他也搬離宿」等，顯示王女確實跟陳男曾逾越一般男女交往分際，至於小玲部分，法官認為，林女提出的監視器畫面證物，顯示陳男與小玲在2019年9月21日於分公司，有身體緊貼相擁的行為，應 屬情侶互動方式，顯示兩人亦有逾越一般男女交往分際，據此判決陳男應給付5000萬元，可上訴。

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