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    感同身受！捐警8000片口罩 台中暖心郵務人員這麼說

    彭姓郵務人員（圖右）8日捐贈8000片口罩到中市第五分局。（記者許國楨翻攝）

    彭姓郵務人員（圖右）8日捐贈8000片口罩到中市第五分局。（記者許國楨翻攝）

    2021/06/09 20:30

    〔記者許國楨／台中報導〕國內疫情尚未趨緩，全國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情第三級警戒延長至6月28日，有感警察持續站在防疫前線守護全民健康，台中市警局第五分局8日接連收到彭姓民眾捐贈8000片醫療口罩，以及營造管理顧問有限公司所捐贈的1萬片醫療口罩與100個防護面罩，暖舉讓員警直呼感動，也感受到民眾的支持與肯定。

    據了解，住北屯區的彭男目前任職台中市某郵局的郵務人員，有感於轄區員警為防疫、治安辛勞奔波，且因本身工作上需頻繁和民眾接觸和警察相似，很能體會員警在執行公務常需替換口罩的需求，為此透過市議員沈佑蓮協助接洽，表達欲拋轉引玉，以個人名義捐贈四箱共8000片醫療口罩，供轄區第一線執勤員警使用，提升員警出勤時的防護力，以實際行動支持警方防疫。

    另在財團法人台灣行善文化藝術基金會號召下，新新營造管理顧問有限公司也在同日下午，捐贈1萬片醫療口罩及100個防護面罩至該分局，基金會祕書長李淑娟及營造公司董事長温燿嘉表示，疫情持續延燒，防疫物資需求遽增，第一線執勤員警除協助防疫工作，同時也擔負轄區治安及交通等工作，為了加強員警自身防護，避免暴露於高風險中，特致贈防疫面罩及口罩，協助警方做好防疫工作。

    對於彭男及企業的暖心善舉，代表受贈的第五分局分局長林沐弘，也回贈感謝狀表達由衷謝意，同時呼籲民眾面對疫情絕不可鬆懈，請配合遵守各項防疫措施，保護你我健康安全，讓大家一同平安度過此次疫情難關。

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    營造公司董事長温燿嘉（圖右），8日也捐贈10000片醫療口罩與100個防護面罩。（記者許國楨翻攝）

    營造公司董事長温燿嘉（圖右），8日也捐贈10000片醫療口罩與100個防護面罩。（記者許國楨翻攝）

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