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    全民緊盯疫苗接種公平性 盧秀燕：造冊有資格者才能打

    台中市長盧秀燕說，台中市絕對造冊依序接種疫苗，「只有符合資格者才能施打」。（台中市政府提供）

    台中市長盧秀燕說，台中市絕對造冊依序接種疫苗，「只有符合資格者才能施打」。（台中市政府提供）

    2021/06/09 18:37

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕全民引頸期盼接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，卻有不少縣市傳出有人插隊或未列優先順序者也搶打，全民憤慨緊盯疫苗接種公平性，台中市長盧秀燕強調，未來台中市絕對造冊依序接種，「只有符合資格者才能施打」。

    盧秀燕今天說，台中市前幾批疫苗處理，極感謝相關同仁、市民朋友配合，均依中央排序依序施打，「台中市目前狀況還算良好」。

    她說，接下來日本捐贈的疫苗數量較多一點點，中央也將撥放部分疫苗給75歲以上長輩施打，台中市會造冊，讓符合資格者才能施打，一來可以井然有序，二來誰符合資格，造冊就很清楚了，希望大家確實遵守配合。

    台中市衛生局長曾梓展被問及台中市民代的接種情況時回應，據他所知，台中市僅有極少數議員在之前開放全民接種前有自行去施打疫苗，但多數議員仍未接種。

    新聞局長黃國瑋也強調，中央一再三令五申，疫苗接種須依中央順序進行，否則未來疫苗配發時會減配，台中市會持續按照中央規定辦理疫苗接種。

    不過，盧秀燕忍不住再提要為民眾請命，呼籲中央疫苗接種不要太死板，要有彈性一點。

    她說，中央昨天開始陸續配發莫德納疫苗，台中市獲配發7300劑，但沒有經過台中市政府，而是直接配送至18所醫院給醫事人員接種；雖然疫苗施打有優先順序，是依中央指揮中心規劃，但她「為民請命」。

    盧秀燕強調，包含殯葬、媒體、交通業、保全、義消、義警、義交等許多接觸人群的行業，盼中央考量特殊性列為優先施打對象。

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