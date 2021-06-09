清潔隊打卡需脫口罩恐成破口 中市環保局：已採核實彈性點名

台中市清潔隊人臉辨識打卡需脫口罩恐成防疫破口，市議員周永鴻要求市府改善。（周永鴻服務處提供）

2021/06/09 17:47

〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員周永鴻接獲多位清潔隊員陳情指出，目前清潔隊上班以指紋或人臉辨識，後者需脫口罩，增加清潔隊員染疫風險，恐造成防疫破口，要求環保局研議疫情期間調整打卡方式，建議類似的市府相關單位也應調整；環保局表示，已授權各區清潔隊隊長或班長採核實彈性點名因應。

周永鴻表示，清潔隊員在疫情嚴峻期間仍須出勤協助清運垃圾、環境消毒，得行遍轄區各處。雖然清潔隊三級警戒期間有加強防疫裝備，也有部分清潔隊員接種疫苗，但仍屬染疫高風險群。

清潔隊員向其陳情指出，6月1日環保局發函各清潔隊，授權各清潔隊隊長決定以指紋或人臉辨識上下班打卡。但指紋打卡有機器被大量人員接觸的問題，臉模打卡則需脫下口罩才能辨識人臉，兩項打卡方式都可能讓原本清潔隊員的防護功虧一簣，造成防疫破口。

周永鴻因此要求環保局在疫情期間提出更安全的打卡方式，也呼籲市府若有單位以指紋或臉模打卡，也要因應防疫調整，才能守住台中的疫情防線。

環保局指出，疫情期間環保局清潔隊差勤管理以防疫為優先，採彈性、從寬處理，環保局自6月1日即要求各區隊避免使用臉模辨識或指紋打卡，並授權由各區隊隊長或班長採核實彈性點名因應，例如掃路班同仁完成工作後，可就近於工區點名後直接下班，免再回區隊集中打卡，減少群聚風險，也縮短清潔同仁下班回家的路程。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法