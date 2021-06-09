各種血型都缺！台中血庫告急 市府急籲挽袖捐熱血

台中市府呼籲民眾捐血。（台中市政府提供）

2021/06/09 17:45

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市長盧秀燕今天指出，疫情影響國人捐血意願，台中血庫急缺各種血型，庫存所剩天數不多，緊急需要輸血的病患正等待關心和救援，端午連假將近，需維持一定血庫存量以備不時之需，號召市民在這關鍵辛苦時刻做好防疫措施，一同伸出援手，挽起衣袖捐血救人。

「帶著你的熱血來，什麼型都行！」衛生局長曾梓展說明，為鼓勵民眾踴躍捐血，台中市設有多處捐血室及捐血車，包括西屯區中港捐血室、北區中正公園捐血室、西區三民捐血室、大里區大里捐血室及豐原區豐原捐血室；新光三越、台中公園、北屯區仁和公園也設置捐血車，鼓勵大家一起熱血救人。相關資訊可上台中捐血中心網站或撥打04-24612345分機225查詢。

「做好防疫，捐血不怕！」衛生局說，疫情升溫後，捐血中心持續加強各捐血點防疫措施，開啟捐血車前門，保持空氣流通，工作人員也加強作業環境空調或空氣清淨機的使用與清潔。另外，凡參與捐血活動的志工、單位、捐血人親友等，只要進入捐血場域，均需實聯制，並由各捐血活動現場工作人員管控進入人數等，以維護捐血場域內的安全。

衛生局提醒，若捐血者有以下情形之一應暫緩捐血，包括孕婦或產後6個月以內、大手術未滿1年或1年內曾接受輸血、6個月內曾罹患肝炎或密切接觸肝炎病患、1年內曾經刺青、曾在72小時內拔牙者；另外，去年3月19日起凡曾出國的民眾，回國日起算28日內應暫緩捐血；曾確診感染COVID-19而治療痊癒，以及曾與確診病例的密切接觸者，應暫緩捐血28天。

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