全國3級警戒再延長 中市觀光場域及活動暫停至6/28

配合防疫，台中旅宿業附屬場域將暫停營業至6月28日。（圖由觀旅局提供）

2021/06/09 16:19

〔記者歐素美／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍嚴峻，全台3級警戒延長至6月28日，為避免群聚增加感染風險，台中市觀光旅遊局配合暫停開放觀光旅遊相關場域、旅宿業附屬場域及暫停谷關七雄活動申請至6月28日，呼籲民眾在家防疫，健康第一，場域開放及活動復辦情形將視疫情發展滾動調整。

觀旅局表示，暫停開放觀光旅遊場域包括大坑12條登山步道、大甲鐵砧山雕塑公園、大安濱海樂園；東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道；潭子新田、龍井竹坑南寮、大肚萬里長城、烏日知高圳；台鐵台中站、高鐵台中站、台中航空站、石岡、大甲鐵砧山等旅服中心，以及其他場域，如谷關溫泉廣場泡腳池等。

觀旅局表示，為避免造成防疫破口，草悟廣場富地市集營運廠商持續配合延長暫停營業至6月28日；台中旅宿業附屬場域也持續暫停營業，包括俱樂部、酒吧、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、夜總會、指壓按摩場所、健身休閒中心（含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所）、保齡球館、撞球場、健身中心、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、麻將休閒館及其他類似室內場域），請民眾配合暫緩涉足，以確保自身及他人安全，共同為防疫盡一份心力。

另「2021谷關七雄-森旅台中」活動，5月18日至6月28日暫停辦理，暫停期間不受理攀登認證申請，線上安全講習影片仍可觀看及認證，活動時間並延長至11月28日，將視中央流行疫情指揮中心發佈疫情的最新資訊即時滾動調整。

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