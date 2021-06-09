逢甲商圈總幹事猝死租處未採檢 警憂感疫、議員痛批輕忽

包括衛生局長曾梓展等人每日召開防疫記者會說明疫情，但議員痛批，員警處理意外死亡案件未建立檢驗sop，恐成防疫破口。（圖：市府提供）

2021/06/09 13:32

〔記者許國楨、蘇孟娟／台中報導〕台北近日發生數起猝死案事後採檢確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），台北市衛生局上週緊急更改相關程序並建立檢驗SOP，要求處理的相關人員包括警消，都必須進行快篩及自主管理，以保護員警生命安全；台中市第六分局傳出接獲逢甲商圈總幹事於租屋處暴斃案件，死亡生前跟友人通訊透露身體不適，準備去快篩，讓員警警覺通報衛生局，卻未獲回應，也卻未同步進行相關防疫措施，讓到場處理員警憂染疫危機，目前相關5員警只好先自力救濟自主隔離，台中市民進黨市議員江肇國痛批，市府一再說自己防疫超前部屬、狂推普篩，卻未有相關標準程序協助員警處理，恐成最大防疫破口。

台中市衛生局僅透過新聞局表示，本案經聯繫開立死亡診斷書的法醫，法醫表示在疫情流行時刻，為協助釐清是否為確診個案，今日已採鼻咽檢體送驗，後續將依規定進行通報。

江肇國表示，逢甲商圈總幹事暴斃死亡事件從昨日至今迄已過多時，衛生局卻堅持不去採檢，還一再說是檢察官跟法醫的責任，對照台北市的因應作為，哪有超前部署，更不把相關執行員警的安危當一回事，讓5名處理案件相關員警提心吊擔。

此外，根據規定，若染疫身亡，遺體也須在24小時內火化，但據了解，該案因未能確定是否染疫，遺體依一般程序停放殯儀館，也形成隱憂。

江肇國指出，疫情期間，所有案件都應高標準看待，不應讓第一線人員誤入風險，衛生局若忽視任何一個可能的個案，恐將造成嚴重的防疫破口，影響的不只是第一線到場的警消同仁，還有家屬及協助辦理後事的殯葬人員，均將陷入風險當中。

江肇國不滿指出，台中市一再強調自己防疫超前部署，但遇到這麼嚴重的事情時，卻彼此推卸責任，也沒有訂定相關標準程序，導致第一線基層不知所措。

江肇國表示，沒有人希望看到死亡個案，但面對疫情，市府各局處難道就不能夠相互合作？這段期間警察跟消防幫忙承擔的責任還不夠多嗎？比起每日召開記者會，市府更應該預先做好相關準備才能讓市民更安心，也是阻絕破口的最好方式。

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