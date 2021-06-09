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    逢甲商圈商場幹部疑染疫猝死 最後一通電話：忽冷忽熱 呼吸困難

    逢甲商圈驚傳商場幹部疑染疫猝死。（記者許國楨攝）

    逢甲商圈驚傳商場幹部疑染疫猝死。（記者許國楨攝）

    2021/06/09 13:21

    〔記者許國楨／台中報導〕在台中市逢甲商圈一處大型商場擔任總幹事的吳姓男子，7日下午被發現猝死租住處，勘驗警方查驗死者手機回撥最後一通電話，吳男主管竟說：「他身體忽冷忽熱、吸吸不順，打算隔日（7日）前往醫院檢查是否染疫」，由於警方報驗後相關單位至今仍未進一步採檢，加上該商圈曾被確診者「足跡」，讓警方憂心成為防疫破口，人心惶惶。

    7日下午，陳姓男子聯繫52歲吳男想到他租屋處聊天，卻一直聯絡不上對方，3點多直接前往吳男租屋處，發現他平躺床上沒有呼吸心跳，趕緊報警求援，警方與消防人員到場確認吳男死亡，且現場無打鬥痕跡、沒有留下遺書，警方勘驗結束後為釐清死因，查驗並撥打吳男手機最後一通電話，接電話的吳男主管竟說，死者前一天打電話給他表示要請假，因為身體不適，忽冷忽熱且呼吸不順，打算隔天前往醫院檢查是否有染疫，沒想到還沒就醫就在住處死亡。

    警方獲知死者疑有染疫症狀不敢大意，但目前北部只要是不明原因死亡者均要採檢，但中部的流程是由警察機構報地檢署相驗，由檢察官、法醫決定是否採檢或通知衛生單位，若法醫沒有採檢，永遠不知道是否染疫，不僅警員、消防人員甚至不知情的死者親友都有染疫風險，更可能因此成為防疫破口。

    而警方昨報請檢方會同法醫相驗時，同時也通知衛生單位，但衛生單位告知按流程除了居家檢疫或通知隔離人員，其餘不會主動採檢，一名警官透露，相較台北有媒體攝影記者猝死及水流屍案件，相關單位主動採檢驗確診直言：「重災區無症狀的都採驗，台中的已經很明顯有症狀卻不處理，所有處理人員將會存在高風險中，萬一採檢結果陽性反應，後果嚴重」。

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