國民黨主席江啟臣捐贈400個防護面罩給豐原醫院

大台中不動產開發商業同業公會捐贈4座由工研院開發的「正壓檢疫亭」，其中1座在豐原醫院安置完成。（江啟臣服務處提供）

2021/06/09 12:54

〔記者歐素美／台中報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，國民黨主席江啟臣募集400個防護面罩提供衛生福利部部立豐原醫院使用，並協調大台中不動產開發商業同業公會，捐贈4座由工研院開發的「正壓檢疫亭」給台中榮總、部立豐原醫院、亞洲大學附屬醫院、台中清泉醫院等四間醫院。

江啟臣表示，各地方政府上緊發條積極抗疫，醫護人員更是堅守崗位扛住前線。上週國民黨成立「疫苗對策委員會」，由李乾龍秘書長負責整合所有爭取疫苗管道及防疫物資，在各界人士幫助下，目前已募得醫療用護目鏡4萬個、醫療防護面罩7萬個、警消防護衣1萬件、新冠病毒快篩劑1萬劑等，日前也委由李彥秀副秘書長代表，向醫療裝備吃緊的馬偕醫院捐贈防護衣500件、N95口罩400個。

另台北市議員王鴻薇 、吳志剛 、徐弘庭 、陳炳甫 、闕枚莎 ，也自掏腰包買了2000件防護衣，送給北市前線的醫護及警消人員。

江啟臣說，國民黨內的許多同志、基層民代，自發性的籌組物資提供缺乏設備的醫療單位，為了挺醫護，更為了挺住中華民國，大家攜手努力，不分黨派團結抗疫。 大台中不動產開發商業同業公會並捐贈4座由工研院開發的「正壓檢疫亭」給台中市政府作為防疫使用，並指定供給衛生福利部豐原醫院、台中榮民總醫院、亞洲大學附屬醫院、台中清泉醫院等4家醫院。

其中，由鴻山建設有限公司總經理陸象山認捐的1座檢疫亭，昨已在豐原醫院完成安裝，國民黨主席江啟臣、豐原醫院賴慧貞院長、鴻山建設總經理陸象山等皆到場致意。

大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮表示，4座「正壓檢疫亭」預計在本週六（6月12日）前陸續安裝完成，並加入採檢工作行列，提供第一線醫護人員使用，優化戶外採檢環境。另公會也將在下週捐出1200個防護面罩，給台中第一線的警務人員，照顧我們人民保母值勤時的健康。

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豐原醫院院長賴慧貞（左二）頒發感謝狀給國民黨主席江啟臣（右二）等人。（江啟臣服務處提供）

國民黨主席江啟臣募集400個防護面罩提供部立豐原醫院使用。（江啟臣服務處提供）

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