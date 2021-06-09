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    三級警戒人車少 9旬翁大白天路倒2小時無人發現

    老翁散步時不慎跌倒，剛好躺在路旁花盆與機車中間，無法自行起身，竟然2小時都沒人發現。（記者何宗翰翻攝）

    老翁散步時不慎跌倒，剛好躺在路旁花盆與機車中間，無法自行起身，竟然2小時都沒人發現。（記者何宗翰翻攝）

    2021/06/09 11:48

    〔記者何宗翰／台中報導〕全台三級警戒，路上往來人車大減，台中東區一名高齡91歲的林姓老翁，出門散步時不慎跌倒，剛好躺在路旁花盆與機車中間，無法自行起身，竟然2小時都沒人經過，等到被發現時已經無力講話，只能用紙筆和員警溝通。

    警三分局立德派出所員警日前上午8點多獲報，東區信義街有人路倒，到場發現老翁倒在路旁花盆與機車的縫隙中，手中抓著1支拐杖，意識清楚但講話聲音微弱，趕緊通知救護人員到場檢查，經初步檢視沒有大礙。

    經了解，林姓老翁散步返家途中，發現騎樓有高低差，認為騎樓外的馬路應該比較平坦好走，沒想到不小心踩空跌倒，無法自行起身，跌倒位置又被花盆與機車遮蔽，三級警戒期間路過民眾又少，讓老翁這一跌跤就躺了2個小時。

    老翁雖意識清楚但沒有體力說話，員警拿出紙筆溝通，老翁表達自己未受傷不要送醫，通知女兒前來即可。員警透過人臉辨識系統確認身分，並趕往老翁家找家屬，卻無人應門，幸好在里長夫婦的熱心協助下，聯繫到夜班下班還在休息的女兒。

    老翁女兒表示，父親平常走路就不太穩，家中備有輪椅要給他使用，疫情期間也特地叮囑他要乖乖待在家裡，沒想到他會拄著拐杖偷偷出門散步，感謝警方的協助。

    老翁散步時不慎跌倒，剛好躺在路旁花盆與機車中間，無法自行起身，竟然2小時都沒人發現。（記者何宗翰翻攝）

    老翁散步時不慎跌倒，剛好躺在路旁花盆與機車中間，無法自行起身，竟然2小時都沒人發現。（記者何宗翰翻攝）

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