中市75歲以上老人打疫苗腳步近？盧秀燕還要推到府施打

台中市75歲以上老人施打疫苗，中市長盧秀燕針對行動不便者將提出到府施打服務。（檔案照，中市府提供）

2021/06/09 07:53

〔記者唐在馨／台中報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，中央疫苗到貨陸續配發施打，台中市長盧秀燕昨天表示台中75歲以上老人有13萬名以上，市府正在造冊，疫苗一來就會馬上打。

但據民進黨籍昇平里里長蕭行凱等人指出，事實上中市府已請里長開始調查，75歲以上長者如有行動不便者，市府會安排到府施打，大忠里里長張智權也說，公所告知施打的腳步近了，里幹長及里長要趕快做好調查。

對此，中市民政局長吳世瑋表示，的確有請各里里長開始幫忙調查，這是市長盧秀燕一項貼心的政策，未來疫苗開始施打後，會針對行動不便的長者，提供到府協助施打疫苗的服務，至於可以自行前往快打站或是醫療院所施打疫苗的長者，也可以自行前往。

吳世瑋說，目前台中市75歲以上長者逾13萬人，雖然目前還不知道中央配發的劑量，而且必須包括醫護人員等前2類打完還有餘額，才會進行第3類、75歲以上老人施打，但中市超前部署，造冊完成並做好調查，中央下達指示，疫苗一來就可以施打。

吳世瑋說，市長指示的到府施打，會依戶籍進行，但如果夫妻二人都超過75歲，戶籍都在台中但不屬於同戶，可以選擇在同一戶籍施打，但只限台中市民。

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台中市75歲以上老人施打疫苗，中市長盧秀燕針對行動不便者將提出到府施打服務，昇平里長蕭行凱就說，已拿到名冊開始調查。（記者唐在馨攝）

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