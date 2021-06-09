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    首頁　>　臺中市

    短繳近億元空污費被追繳1.6億 業者還因詐欺被起訴

    台中市一間製造塑膠瓶身膠膜的公司，連續多年少報甲苯排放量不實數據，短繳空氣污染防制費高達9198萬餘元，經查獲除被台中市政府環保局追繳1億6328萬餘元，台中地檢署也依詐欺得利等罪起訴。（資料照）

    台中市一間製造塑膠瓶身膠膜的公司，連續多年少報甲苯排放量不實數據，短繳空氣污染防制費高達9198萬餘元，經查獲除被台中市政府環保局追繳1億6328萬餘元，台中地檢署也依詐欺得利等罪起訴。（資料照）

    2021/06/09 06:47

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一間製造塑膠瓶身膠膜的公司，為避免如實申報，致公司應申報、繳納的空污費金額過高，連續多年向環保署申報甲苯排放量不實數據，短繳空氣污染防制費高達9198萬餘元，經查獲除被台中市政府環保局追繳1億6328萬餘元，台中地檢署也依詐欺得利等罪起訴。

    起訴書指出，該公司經營項目為塑膠膜、袋製造業、印刷業、製版業及國際貿易業，主要業務為塑膠瓶身膠膜、標籤印刷的生產作業，陳姓總經理為公司的決策人、李姓總務課長則負責公司的空氣污染防制費每季申報作業，兩人為避免如實申報，致公司應申報、繳納的空污費金額過高，涉嫌申報2013年第季至2014年第4期的不實數據，再傳送行政院環保署，短繳空污費共計4717萬7441元。

    而李姓總務課長退休後，由陳姓承辦員接手公司的空污費申報作業，且由吳男於2015元月起擔任公司的總務經理，由陳姓辦事員從2015年第1季至2018年第2季申報不實數據，使公司受有短繳空污費4480萬9205元的不法利益，經檢察官於2018年9月26日率警前往稽查查獲。

    而該公司同時被台中市政府環保局追繳1億6328萬餘元，業者申請分期繳納，台中地檢署今天也依違反空氣污染防制法、詐欺得利等罪起訴，檢察官審酌陳姓總經理、李姓總務課長、陳姓承辦員、吳姓總務經理等4人坦承犯行，且事後積極更新空氣污染防制設備，犯後態度良好，請法官量處適當之刑，以儆效尤。

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