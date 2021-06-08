疫情重創！飯店旅館業績剩不到1成 全聯會：盼紓困救命

台中全國飯店目前暫不提供全館餐飲及客房服務至6月14日。（記者蔡淑媛攝）

2021/06/08 22:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情嚴重，重創全國觀光旅宿業，中華民國旅館全聯會指出全國的飯店、旅館災情慘重，業績剩不到1成，現在只撐一口氣，向行政院紓困4.0版提出訴求，補貼員工薪資再延長3個月、依房數營運補貼補助3個月、專責銀行抒困貸款及稅金、租金折扣緩繳等，盼府政協助業者度過難關。

中華民國旅館全聯會副理事長鄭生昌表示，全國飯店、旅館災情慘重，已有不少旅館暫時歇業、甚至關閉，以台中為例業績只剩5%，由防疫旅館及仍有長期商務客住宿的旅宿苦撐，旅宿經營超慘，期盼政府伸出援手，紓困方案實施期間要長、認定要寬、力道要大，才能真正幫助業者。

鄭生昌表示，目前員工薪資1次性補貼4萬元，期間為3個月，並不足夠，這波疫情至少等疫苗打完到年底都蕭條，因此每人、每月2萬，再補助3個月共6萬，並期待能有2次以上的補貼，可直接舒緩旅宿業裁員的壓力。

鄭生昌說，旅館一開門的成本就花掉營業的3成，期盼政府提供營運補貼，依房數補貼，每房一萬，補助3個月，最新統計資料顯示全台一般旅館房間數約17萬間，扣除防疫旅館約2萬間．以房間為補助計價基礎，每房一萬，補助3個月，匡列45億元進行旅宿業營運實質補貼，亦符合非齊頭式補貼且精確花在刀口上。

鄭生昌建請，專責銀行專辦旅宿業營運週轉金貸款，最高額度600至1000萬；另去年疫情已有旅宿業在去紓困貸款，大都已屆還本金的時程，懇請金管會介入協商，貸款期限延長一年，本金暫緩清償一年，利息補貼再執行一年。

另對於業者自主停業而產生勞資問題，請勞動部在工時適用上予以統一見解給予彈性，以及疫苗施打能對旅宿業人員順序可以提前。

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疫情重創全國旅宿業，台中大毅行旅大廳空蕩蕩。（記者蔡淑媛攝）

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