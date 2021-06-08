為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    防疫宅在家突聽到巨響 驚見有人墜落大樓中庭

    男子今天下午被發現墜樓身亡。（民眾提供）

    男子今天下午被發現墜樓身亡。（民眾提供）

    2021/06/08 18:43

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一棟大樓今天下午4點多發生墜樓案件，有民眾因疫情宅在家，突然聽到外頭傳來「砰」的一聲巨響，他趕緊到衝到陽台察看，驚見大樓中庭花圃竟然倒臥一人趕緊通知保全報案，消防局獲報出動人車趕往救援，但已明顯死亡未送醫。

    警方同時間也趕到現場，研判死者應是從高樓墜樓，但身上沒有證件，逐樓查訪發現死者是住在7樓的50歲王姓男住戶，家屬向警方說，王男領有身心障礙手冊，對於他墜樓身亡沒有意見，警方將報請檢方相驗，釐清死因。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男子與妻吵架找上前女友 正宮上門後疑躲抓姦失足墜樓亡
    2021/05/24 22:28

    男子與妻吵架找上前女友 正宮上門後疑躲抓姦失足墜樓亡
    天降阿公！ 香港老翁高處失足 一樓肉舖肉櫃正好接住
    2021/05/23 20:44

    天降阿公！ 香港老翁高處失足 一樓肉舖肉櫃正好接住

    信義房屋與台積電 玉山承諾零碳排放
    桃園龜山區 驚傳母女墜樓雙亡
    2021/05/20 18:18

    桃園龜山區 驚傳母女墜樓雙亡
    母才過世又遭喪子之痛！中市議員兒子墜樓身亡
    2021/05/18 14:30

    母才過世又遭喪子之痛！中市議員兒子墜樓身亡
    台科大校內驚傳學生墜樓 校方證實
    2021/05/13 12:28

    台科大校內驚傳學生墜樓 校方證實
    恐怖！驚見紅衣女25樓陽台詭異起舞 下一刻墜樓慘亡
    2021/05/09 22:31

    恐怖！驚見紅衣女25樓陽台詭異起舞 下一刻墜樓慘亡
    臺中市今日熱門
    夫前線防疫感同身受 警員妻捐護目面罩
    2021/06/01 22:40

    夫前線防疫感同身受 警員妻捐護目面罩

    確診孕婦呼吸窘迫！權威醫一人執刀 26分鐘剖腹接生寶寶
    2021/06/02 05:44

    確診孕婦呼吸窘迫！權威醫一人執刀 26分鐘剖腹接生寶寶

    2萬2千劑疫苗 台中醫護拚3天打完
    2021/06/02 05:30

    2萬2千劑疫苗 台中醫護拚3天打完

    《台中》再增10確診 北屯家族群聚占5例
    2021/06/02 05:30

    《台中》再增10確診 北屯家族群聚占5例

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播