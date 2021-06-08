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    憂心處理確診亡者遭感染 中市殯葬業爭取列疫苗優先施打對象

    中市殯葬業擔心在處理死亡確診者遭感染，希望能列在優先接種行列。（業者提供）

    中市殯葬業擔心在處理死亡確診者遭感染，希望能列在優先接種行列。（業者提供）

    2021/06/08 10:31

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）死亡人數持續增加，而且有死後才確診，台中市有殯葬業禮儀師向市議員邱素貞陳情，擔心處理確診者遺體過程有染疫風險，盼被納入疫苗優先施打對象。

    衛生局表示，疫苗是防疫的關鍵，目前因中央配發的疫苗有限，市府依中央指定接種對象按照優先順序施打，全力鞏固防護網，同時也持續向中央爭取更多疫苗到台中，盼讓全體市民都能盡速施打，度過此波疫情危機。

    另民政局也說，目前殯葬從業人員未列入中央優先施打疫苗順序，市長盧秀燕瞭解殯葬從業人員的辛苦及風險，會儘量向中央爭取。

    目前中央及地方規定九大類優先施打的對象，並沒有殯葬業，多位殯葬業禮儀師因疫情所致，打電話向市議員邱素貞陳情，全國有很多死亡後才確定是確診，也擔心在處理確診者遺體過程有染疫風險。

    禮儀師陳正宗指出，接觸確診往生病患擔心會被感染，若沒施打疫苗，在沒提供防護裝備及消毒器具情況下恐被感染，就要被隔離14天且是無薪假，若有施打疫苗就可減低感染的風險。

    禮儀師施俊宇說，他們的工作，在任何狀態都是要執行的，每日接觸的民眾實在太多，希望台中市府可以將禮儀人員有造冊或者有證照的禮儀師列入優先施打疫苗。

    禮儀師莊震紘表示，他們都是圓滿後續的一道疫情防線，危險性不比醫護人員低，尤其，他們必須出入醫院、人群聚集處，甚至接觸確診者，卻未納入優先施打疫苗順序，市府恐低估殯葬業者風險。

    市議員邱素貞表示，確診者過世後的事宜，都由殯葬業者處理，有禮儀師表示，到了喪宅以後，才被告知往生者為確診者，讓他們心驚膽顫。

    邱素貞說，殯葬業第一線人員染疫風險相對增加，希望市府比照桃園市、台南市將他們納入台中市疫苗接種計畫「前線醫護之托育人員」這類當中，列在優先施打疫苗順序。

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    中市殯葬業擔心在處理死亡確診者遭感染，紛紛向市議員邱素貞電話陳情，希望能列在優先接種行列。（邱素貞提供）

    中市殯葬業擔心在處理死亡確診者遭感染，紛紛向市議員邱素貞電話陳情，希望能列在優先接種行列。（邱素貞提供）

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