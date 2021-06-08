雙重因素豬肉需求增 台中每公斤價小漲5-6元

防疫在家開伙及端午將屆豬肉需求增，台中豬肉每公斤價小漲5-6元。（記者蘇孟娟攝）

2021/06/08 10:19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，加上台中市肉品市場自5月31日起停止毛豬拍賣移轉到外縣市，台中市農業局緊盯豬肉價變動，農業局長蔡精強指出，上週每公斤豬肉價格小漲5、6元，跟外縣市差不多，主因是防疫期間民眾在家開伙量增及端午假期將至的肉品需求增加所致，與台中市肉品市場停拍沒有闗係。

台中市肉品市場轉型自5月31日起停止毛豬拍賣，毛豬交易移轉到南投、彰化及大安肉品市場，觀察台中市肉品市場停拍後的豬肉價格情況一週後，蔡精強指出，上週台中的每公斤豬肉價確實小漲5、6元，每公斤約在83元，但仍在農委會公告的每公斤豬肉價75到85元的合理價區間。

蔡精強指出，且豬肉價格小漲是全國普遍現象，並非台中市獨漲，研判主要是受疫情影響，民眾減少外出、外買食品，在家開伙增加，另端午佳節將至，民眾應景食品需求增多，均增加豬肉需求量所致。

蔡精強指出，台中市肉品市場已往每日毛豬交易量約2000頭，移轉出南投約佔5成、彰化佔3成，大安肉品市場2成，但交易均能正常進行，預估這週豬肉價格仍維持小漲局面，但這波豬肉小漲與台中市肉品市場停拍沒有關係。

蔡精強說，農委會掌控半年內全國可供應豬肉量約53.3萬噸，全國豬肉供應量無虞，豬肉價格可望穩定。

此外，蔡精強說，台中市的蔬果供應充裕，目前相關價格均維持平穩。

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