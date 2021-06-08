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    三級警戒延長至6/28 中捷維持班距平日10分鐘、假日15分鐘

    三級警戒再延長，中捷公司表示，班距不再減。（記者蘇金鳳攝）

    三級警戒再延長，中捷公司表示，班距不再減。（記者蘇金鳳攝）

    2021/06/08 09:51

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕疫情三級警戒再度延長至6月28日，中捷公司董事長林志盈表示，已在6月1日減班，班距調整為平日10分鐘1班，假日15分鐘1班，不會改變；此外，中捷綠線因疫情，5月份的載客量竟然出現平日比假日高，林志盈表示，代表上班族仍有通勤的需要，而外地來或者本地搭捷運逛街的遊客減少，市政府站上下乘客量就超過高鐵台中站成為第一名。

    行政院長蘇貞昌昨天宣佈，疫情三級警戒再從6月14日延長至6月28日，對運量因疫情而減少的中捷綠線無異雪上加霜。

    中捷綠線的班距從三級警戒開始，班距就調整，改為不分平假日的8分鐘一班，因警戒延至6月14日，又從6月1日起調整為平日10分鐘1班，假日15分鐘1班，還取消了從台中高鐵站晚上12點15分的加班車。

    而三級警戒延長至28日，班距是否會再調整？林志盈表示，不會再減班。

    此外，中捷公司公佈5月份的運量，從台中市政府宣佈5月15日夜市暫停營業，16日週日的運量跌破1萬人次，只有7721人次，至5月底就一直未達1萬人次以上。

    根據中捷公司統計，5月19日三級警戒後，日運量更降到3、4千人次，而且更出現平日比假日多的情形。

    5月19日週三當天運量為5361人次，20日為4651人次，21日週五為4799人次，但到22日是週六驟降至2046人次，23日週日更只有1842人次，而24日週一上升至3889人次，28日週五4011人次，到了29日週六只有1968人次，30日週日1643人次，31日週一則上升為3628人次。

    林志盈表示，假日運量低於平時，顯示搭乘捷運多為通勤族，因為疫情，一到假日，民眾就不出門，就出現假日運量驟降，顯示民眾都有防疫觀念，而過去搭乘人數最多的高鐵台中站都是首位，如今市政府站則是第一名。

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