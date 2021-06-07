防端午移動潮 盧秀燕籲中央統一調整假期、限制交通

防端午移動潮，盧秀燕籲中央統一調整假期或限制交通。（圖：市府提供）

2021/06/07 19:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕端午連假到，各界憂返鄉過節人流移動恐造成疫情擴散，發起勸退訂票返鄉運動，台中市長盧秀燕今也呼籲中央，做出全國性假期調整和交通限制等一致性規定，讓全民配合，勿讓人潮移動導致病毒擴散。

台中市今日確診「+0」，盧秀燕說，這是全體市民努力防疫的成果，但國內疫情還很嚴峻、危機還沒解除，絕對不能鬆懈，尤其面對即將到來的端午連假，她呼籲「端午不返鄉、守護我故鄉」。

盧秀燕指出，在全國停課當時，上一波移動主要是年輕學子，多數年輕學子已返家，下一波端午假期主要是以外飄工作的族群為主，可能趁假期攜家眷返家，擔心人流移動造成防疫風險。

她舉馬來西亞今年2月就曾發生外地學生返鄉，最後1人返鄉造成2363人傳染確診的事件，絕對不能輕忽，她要拜託大家「端午不返鄉、守護我故鄉」，還說家永遠都在、不急著回家，保護家人及自己的健康和城市的安全，拜託大家為愛忍耐，暫時不要移動返鄉。

盧秀燕更建議中央趕緊調整包括假期或是全國性的交通限制與規範，減少病毒傳染風險，中央趕緊做出全國一致性的規定，讓人民配合遵守。

台中市交通局長葉昭甫指出，針對端午連假，目前掌握高鐵已將座位數降至2成、台鐵退票也達8成、國道客運訂票也不到1成，預期透過大眾運輸返回台中的人數大幅下降，應不及10萬人次，但民眾仍可能自行駕車，有鑑於此，中央也取消端午連假國道的各項優惠措施，籲民眾配合減少跨縣市移動，守護家人健康。

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