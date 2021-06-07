中市今武肺確診「+0」但重症增為8人 最年輕35歲患者已插管

中市今武肺確診「+0」但重症增為8人，最年輕的35歲患者已插管。（市府提供）

2021/06/07 19:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央流行疫情指揮中心今日宣佈國內本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案，台中市「+0」，使台中市本土確診個案數維持165案；雖喜迎零確診，但台中市衛生局長曾梓展表示，重症案增為8例，有兩例插管中，最年輕才35歲，面對防疫「戒慎恐懼」。

台中市長盧秀燕指出，今天「+0」是令人振奮的消息，也是全體市民努力配合防疫的結果，但面對一日「+0」，她說不能太高興而鬆懈，疫情依然嚴峻、危機仍不能解除，盼市民仍要抱著戰戰兢兢及如履薄冰的心情抗疫。

曾梓展也指出，今日台中市確診數「+0」，目前全市有165例確診，其中一例管轄轉回台北市，在台中市的164名確診個案中，37例無症狀者在集中檢疫所隔離，65例輕症者住院中，另有53例已出院，也有1死，另有8人變重症住加護病房，其中兩人插管。

曾梓展指出，重症者有5人年紀逾65歲，3人50歲以下，其中北屯家庭群聚的老奶奶重症外，她的一個兒子也變重症，另東區老爺爺及自台北搬回豐原居住的老爺爺均轉重症；8重症者中年紀最小的是一名35歲的年輕人，目前已插管全力救治中。

曾梓展指出，武肺病情變化極快速，今天才以「戒慎恐懼」的心情報告今天的「+0」，也提醒民眾仍要加嚴防疫。

此外，曾梓展指出，昨日針對霧峰、清水及梧棲家庭群聚相關進行465人快篩，結果全數陰性。

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