亞洲大學對面快炒店一家6人確診 師生、居民急快篩

亞洲大學對面快炒店一家確診，市府臨時在亞大醫院後方設置的快篩站，下午聚集上百人。 （記者何宗翰攝）

2021/06/05 18:07

〔記者何宗翰／台中報導〕繼朝陽科技大學夜唱團群聚案之後，台中市霧峰區又傳出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，為柳豐路上的一品現炒店老闆一家6人，店址就位於亞洲大學對面、機車停車場出口處，主要客源就是亞大師生及附近居民，老闆一家都確診的消息今天傳出後，師生人人自危，市府臨時在亞大醫院後方設置的快篩站，下午也聚集上百人。

學生指出，快炒店中午和晚上都有營業，疫情前只要用餐時間生意都很好，三級警戒學校停課之後，很多外地學生不敢回家，依舊經常在柳豐路的學餐街一帶覓食，尤其是住第四宿舍的外籍生很愛去，今天上午就有聽說老闆確診被帶走的事情，大家都很緊張，很多人都想趕快去快篩，但是怕現在去會遇到真的有症狀的人，反而造成群聚。

亞洲大學指出，學校現在雖然停課不停學，都以遠距教學為主，但防疫小組仍有即時掌握最新資訊，今天已經傳訊息通知師生快炒店老闆一家確診的狀況，請大家注意身體狀況，如果有症狀需儘速就醫。

台新銀行大里分行、霧峰市區的甲友文具行、霧峰水餃娟、麻古茶坊霧峰中正店、7-11易鴻門、以及老賴茶棧台中霧峰店，也同樣傳出有確診者足跡，頗具知名度的霧峰水餃娟下午已經拉上鐵門，門口張貼消毒停業公告。

另外，確診的快炒店老闆6月1日、2日曾到霧峰區光復新村市場取貨，據市場攤商說，昨天已經全面消毒，老闆應該是去跟新生路街邊的早市攤販購買，沒有進到市場來，「擔心也沒有用，現在全台灣哪裡都一樣了。」

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

一品現炒店店址就位於亞洲大學對面。記者何宗翰攝）

霧峰水餃娟門口張貼消毒停業公告。（記者何宗翰攝）

霧峰光復新村市場傳出有確診者足跡。（記者何宗翰攝）

台中市今天新增霧峰快炒店家庭群聚案，已有6人染疫。（台中市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法